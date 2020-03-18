Непомнящий и Грищуком сыграли вничью после безопасных приветствий из-за коронавируса
20:25
Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл белыми фигурами вничью с соотечественником Александром Грищуком в партии второго тура турнира претендентов. Соревнования проходят в Екатеринбурге.
Перед партией из-за распространения коронавируса они приветствовали друг друга локтями.
Напомним, что другой россиянин Кирилл Алексеенко проиграл черными американцу Фабиано Каруане. В этой партии символический первый ход сделал олимпийский чемпион Павел Дацюк.