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Непомнящий и Грищуком сыграли вничью после безопасных приветствий из-за коронавируса

20:25
Ян Непомнящий и Александром Грищук. Фото Reuters Ян Непомнящий и Александром Грищук. Фото Reuters
Ян Непомнящий и Александром Грищук. Фото Reuters
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Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл белыми фигурами вничью с соотечественником Александром Грищуком в партии второго тура турнира претендентов. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Перед партией из-за распространения коронавируса они приветствовали друг друга локтями.

Напомним, что другой россиянин Кирилл Алексеенко проиграл черными американцу Фабиано Каруане. В этой партии символический первый ход сделал олимпийский чемпион Павел Дацюк.

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