Мужская сборная России досрочно выиграла командный чемпионат мира

В Астане состоялся 8-й, предпоследний, тур командного чемпионата мира.

В мужском турнире сборная России победила Швецию со счетом 3,5:0,5 (выиграли Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев, Сергей Карякин вничью сыграл) и досрочно выиграла чемпионат мира. Отрыв россиян от ближайших преследователей – сборных Англии и Индии – составляет теперь 3 командных очка.

– Это была нелегкая, очень эмоциональная победа, – приводит официальный сайт РШФ слова старшего тренера мужской сборной и главы федерации Андрея Филатова. – На этом чемпионате мира мы увидели, как вырос уровень шахматистов, а также то, что любая сборная может преподнести сюрпризы. Не все получилось у фаворита турнира – китайской команды, а наши ребята играли блестяще. У нас настоящая дружная команда, а особенно большой вклад в успех внес наш дебютант Владислав Артемьев, чья феноменальная игра во многом способствовала этому результату. Очень приятно приносить золотые медали нашей стране, чувствуешь себя великолепно!

Положение после 8-го тура: 1. Россия – 14 очков. 2-3. Индия, Англия – по 11. 4. Китай – 10. 5-6. Иран, США – по 8. 7. Азербайджан – 6. 8-9. Казахстан, Швеция – по 4. 10. Египет – 3.

Пары 9-го тура: Англия – Швеция, Казахстан – Китай, Азербайджан – Египет, США – Иран, Россия – Индия.