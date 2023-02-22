Шипов объяснил, почему ФШР выгоднее играть в Азии

Международный гроссмейстер Сергей Шипов в комментарии для «СЭ» оценил возможный переход организации в Азиатскую шахматную федерацию.

«Международная шахматная федерация не стала вставлять нам палки в колеса, хотя такое и ожидалось. В каждом виде спорта своя ситуация, но в шахматах Азия — это мощнейший континент. Индия и Китай фактически лидируют сейчас. Образовалась сверхновая держава в лице Узбекистана. Шахматы в Азии на подъеме, нам выгодно играть там. Конечно, по сравнению с нулем любая малость нам кажется велика. В Европе нас забанили, нас не пускают. В перспективе, если развеется весь этот сумрак, и проснется разум у европейских чиновников, нам уже на это будет наплевать. В Азии нам быть выгоднее, жестче конкуренция, интереснее соревнования. Ждем официального оформления перехода. Надеюсь, что в Азии никаких проблем не будет — будем играть и в личных первенствах, и в командных. Причем, на более высоком уровне», — сказал Шипов «СЭ».

Ранее пресс-службе ФШР сообщили, что решение о переходе Федерации шахмат России (ФШР) из европейской в азиатскую федерацию (ACF) будет принято 28 февраля.

ФШР может стать первой отечественной спортивной структурой, которая перейдет из европейской федерации в азиатскую.