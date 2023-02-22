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Сегодня, 13:58

Карпов объяснил, почему он против выхода ФШР из европейской федерации

Микеле Антонов
Корреспондент
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Почетный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов в комментарии для «СЭ» оценил возможный переход организации в Азиатскую шахматную федерацию.

«Я вообще был против, чтобы мы выходили из европейского шахматного союза. Россия, Турция и Казахстан находимся на двух континентах: это Европа и Азия. Считаю, что нет никаких поводов сдерживать присутствие этих стран как в европейской, так и в азиатской федерации нет. Россия спокойно может участвовать как в турнирах в Европе, так и в Азии», — сказал Карпов «СЭ».

ФШР может стать первой отечественной спортивной структурой, которая перейдет из европейской федерации в азиатскую.

Анатолий Карпов
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