Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 14:20

Шипов назвал невозможным возвращение ФШР в Европу

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Международный гроссмейстер Сергей Шипов в комментарии для «СЭ» оценил возможный переход организации в Азиатскую шахматную федерацию.

«Интересно, сможем ли мы выступать под флагом и гимном России в соревнованиях Азии. Сам факт участия — это уже хорошо. Мне кажется, что дискриминация будет продолжена. Возможно ли возвращение в Европу? Думаю, что нет. Нам это не выгодно. В Азии перспективы лучше», — сказал Шипов «СЭ».

Ранее пресс-службе ФШР сообщили, что решение о переходе Федерации шахмат России (ФШР) из европейской в азиатскую федерацию (ACF) будет принято 28 февраля.

ФШР может стать первой отечественной спортивной структурой, которая перейдет из европейской федерации в азиатскую.

1
0
Читайте также
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шипов объяснил, почему ФШР выгоднее играть в Азии

Карпов — о разрешении ФИДЕ для ФШР перейти в Азию: «Кто они такие? Это не их дело»
Новости
RSS RSS
Все новости