12-я чемпионка мира Александра Костенюк в интервью «СЭ» прокомментировала отказ азербайджанца Теймура Раджабова сыграть в турнире претендентов в Екатеринбурга из-за пандемии коронавируса. Турнир был прерван после первого круга и теперь будет доигран после окончания пандемии.

— Как вы относитесь к идее включить в число участников представителя Азербайджана Теймура Раджабова, который отказался приезжать в Екатеринбург из-за опасений поводу пандемии? И выходит, оказался прав?

— Я вообще удивлена, что тут ведутся переговоры. У Раджабова была возможность играть, он отказался. Мотивировать это можно чем угодно. Он сказал, что не готов психологически? Как я считаю, это обязанность спортсмена — быть готовым играть в любой ситуации. Если ты не готов, слишком переживаешь и не можешь сконцентрироваться на игре — ну, не знаю... Все в одинаковых условиях. Международная федерация взяла на себя обязательства провести турнир на определенном уровне, обеспечить на нем безопасность спортсменов. Но понятно, что по пути на турнир может случиться что угодно. И как мы знаем, бывали и гораздо более страшные истории во время поездок, чем заболеть вирусом.

— Спортивный принцип одинаковый для всех, так?

— Конечно. Мы же тоже двумя неделями раньше играли Гран-при в Швейцарии. И тоже смотрели эти сводки, границы то открывались, то закрывались... Тоже можно было бы сказать, что кто-то не готов. Или что показанный результат — это результат той ситуации. Но я считаю, что если ты спортсмен экстра-класса, ты должен уметь отключиться от всего. Хоть Третья мировая война начнется (Наталья Марьянчик)

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