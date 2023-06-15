Школьники из Новосибирской области выиграли командное соревнование «Дебют»

С 3 по 10 июня в оздоровительном комплексе «Сочи Парк Отель» проходило командное соревнование «Дебют». Турнир, в котором участвовали младшие школьники, является ежегодным итоговым мероприятием проекта «Шахматы в школах», реализуемого Федерацией шахмат России при поддержке Фонда Тимченко.

В финале приняли участие 18 команд, занявших первые места в региональных этапах турнира «Дебют».

Первое место заняли школьники из Новосибирской области, «серебро» завоевали представители Республики Бурятия, а замкнули тройку призеров учащиеся из Хабаровского края.

(Этери Кублашвили)