Карякин сообщил, что сыграл вничью с тренером СКА Ротенбергом в шахматы

Гроссмейстер Сергей Карякин рассказал «СЭ» о сеансе одновременной игры в шахматы с хоккеистами петербургского СКА и воспитанниками школы «Красная машина — юниор».

«В партии с Романом Ротенбергом мы согласились на ничью. Но помимо него мы играли с хоккеистами СКА. Было несколько талантливых игроков, например, Сергей Толчинский, которого я давно знаю. Еще в 2021 году он был в Сочи на Кубке мира по шахматам и делал первый ход в моей партии. Мы с ним давно знакомы, партия была довольно напряженная. Еще символично, что в тот день был его день рождения. Единственное, недавно он, к сожалению, получил тяжелую травму. Желаю Сергею скорейшего восстановления», — сказал Карякин «СЭ».

34-летний Карякин является обладателем Кубка мира ФИДЕ 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012), чемпионом мира по блицу (2016), а также двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019).