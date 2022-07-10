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Карякин назвал заслуженной победу Непомнящего на турнире претендентов

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин назвал заслуженной победу своего соотечественника Яна Непомнящего на турнире претендентов-2022.

«Победа Яна — абсолютно заслуженная просто потому, что он не допускал таких грубых ошибок, как его соперники. Было ощущение, что все играли очень слабо — кроме Яна. Он использовал все их ошибки, выигрывал лучшие позиции, худшие сводил к ничьям, и турнир для него прошел как по маслу. Очень редко шахматист побеждает с таким отрывом, уже задолго до окончания было понятно, что Ян выиграет», — приводит «Газета.ru» слова Карякина.

Непомнящий выиграл турнир претендентов, набрав 9,5 очка в 14 турах. Россиянин установил абсолютный рекорд соревнований.

Теперь Непомнящему предстоит встретиться с обладателем мировой шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/07/10/18098828.shtml
Сергей Карякин (шахматы)
Ян Непомнящий
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