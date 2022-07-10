Карякин назвал заслуженной победу Непомнящего на турнире претендентов
Российский гроссмейстер Сергей Карякин назвал заслуженной победу своего соотечественника Яна Непомнящего на турнире претендентов-2022.
«Победа Яна — абсолютно заслуженная просто потому, что он не допускал таких грубых ошибок, как его соперники. Было ощущение, что все играли очень слабо — кроме Яна. Он использовал все их ошибки, выигрывал лучшие позиции, худшие сводил к ничьям, и турнир для него прошел как по маслу. Очень редко шахматист побеждает с таким отрывом, уже задолго до окончания было понятно, что Ян выиграет», — приводит «Газета.ru» слова Карякина.
Непомнящий выиграл турнир претендентов, набрав 9,5 очка в 14 турах. Россиянин установил абсолютный рекорд соревнований.
Теперь Непомнящему предстоит встретиться с обладателем мировой шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном.