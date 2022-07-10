Карякин назвал заслуженной победу Непомнящего на турнире претендентов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин назвал заслуженной победу своего соотечественника Яна Непомнящего на турнире претендентов-2022.

«Победа Яна — абсолютно заслуженная просто потому, что он не допускал таких грубых ошибок, как его соперники. Было ощущение, что все играли очень слабо — кроме Яна. Он использовал все их ошибки, выигрывал лучшие позиции, худшие сводил к ничьям, и турнир для него прошел как по маслу. Очень редко шахматист побеждает с таким отрывом, уже задолго до окончания было понятно, что Ян выиграет», — приводит «Газета.ru» слова Карякина.

Непомнящий выиграл турнир претендентов, набрав 9,5 очка в 14 турах. Россиянин установил абсолютный рекорд соревнований.

Теперь Непомнящему предстоит встретиться с обладателем мировой шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном.