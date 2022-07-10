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Карякин считает Дворковича фаворитом в борьбе за пост президента ФИДЕ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что Аркадий Дворкович является фаворитом в борьбе за пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Думаю, что Дворкович — фаворит, не очень понимаю, кто реально сможет ему что-то противопоставить. Конечно, после моей дисквалификации мои отношения с Дворковичем испортились. Но, с другой стороны, сейчас я не вижу, кто может ему противостоять. Есть и другие кандидаты, надо понять, что они собой представляют — сейчас я это очень плохо понимаю», — приводит «Газета.ru» слова Карякина.

50-летний Дворкович возглавляет ФИДЕ с октября 2018 года. Очередные выборы президента организации состоятся на Генеральной ассамблее ФИДЕ, которая пройдет с 7 по 8 августа в Ченнаи (Индия).

Помимо Дворковича, свои кандидатуры на пост президента выдвинули украинец Андрей Баришполец, белорус Иналбек Шерипов и француз Баар Куатли.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/07/10/18098732.shtml
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