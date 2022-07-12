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Пирог: «Для ФИДЕ матч Карлсен — Непомнящий может стать проблемой»

Пирог прокомментировал ситуацию вокруг матча Непомнящего с Карлсеном
Александра Ланцетова
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ, экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог прокомментировал ситуацию вокруг предстоящего матча Яна Непомнящего с Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира по шахматам.

«Мы знаем, что Магнус Карлсен сделал заявление о том, что он, возможно, откажется от матча за шахматную корону еще до турнира претендентов. И на это у него свои причины, никак не связанные с геополитической ситуацией. В частности, чемпион мира требовал от ФИДЕ изменений формата соревнований и в целом говорил о своей эмоциональной усталости от шахмат. Он уже почти 10 лет владеет шахматной короной и, возможно, ищет новую мотивацию в современных шахматах. Что касается политического шлейфа вокруг матча, то в шахматах это, скажем так, дежурная ситуация. Как мы помним, матчи за звание чемпиона мира с участием советских шахматистов часто сопровождались политической риторикой. Важно отметить, что российский шахматист Ян Непомнящий в честной и красивой борьбе второй раз подряд выиграл турнир претендентов. Это чистая и спортивная победа», — сказал Дмитрий Пирог «СЭ».

Также депутат отметил, что матч Карлсен — Непомнящий может стать проблемой для ФИДЕ.

«Возможно, для ФИДЕ матч Карлсен — Непомнящий станет проблемой. Главное, чтобы федерация не поддалась антироссийскому давлению. Но при этом не стоит исключать и варианта, когда Непомнящему придется играть за вакантный титул чемпиона мира, если Карлсен в итоге откажется», —добавил Пирог «СЭ».

Непомнящий выиграл турнир претендентов, набрав 9,5 очка в 14 турах. Россиянин установил абсолютный рекорд соревнований.

Теперь Непомнящему предстоит встретиться с обладателем мировой шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном.

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