Каруана назвал шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге сюрреалистичным

Американский шахматист Фабиано Каруана назвал необычной ситуацию с возобновлением турнира претендентов спустя год.

«Это очень сюрреалистичный турнир. Он в принципе довольно напряженный всегда, но этот особенно. Очень странно возвращаться снова в тот же игровой зал спустя год перерыва», — цитирует ТАСС Каруану.

Американец добавил, что был рад паузе, образовавшейся из-за пандемии, так как в прошлом году был не в лучшей форме.

Турнир претендентов возобновился в Екатеринбурге в понедельник. В партии 8-го тура Фабиано Каруана белыми победил Максима Вашье-Лаграва и догнал француза по очкам — у них по 4,5 балла, полбалла они уступают лидеру — россиянину Яну Непомнящему.

Турнир завершится 27 апреля. Победитель сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае.