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Карпов рассказал, что чувствует себя удовлетворительно после выписки из больницы

Алина Савинова
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Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал о своем самочувствии после выписки из больницы.

«Нахожусь дома, иду на поправку. Чувствую себя удовлетворительно», — приводит ТАСС слова Карпова.

31 октября стало известно, что 71-летний гроссмейстер получил черепно-мозговую травму в результате падения. 15 ноября член наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберт Степанян рассказал о том, что Карпов выписан из больницы.

Карпов является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР.

Источник: https://tass.ru/sport/16503155
Анатолий Карпов
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