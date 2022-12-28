Карлсен стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам

Норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам.

По итогам 13 туров спортсмен набрал 10 очков. На турнире он потерпел одно поражение от российского гроссмейстера Владислава Артемьева, одержал восемь побед и четыре раза сыграл вничью.

Второе место занял немец Винсет Каймер, у него — 9,5 очков. Третьим стал американец Фабиано Каруана (9,5).

Мировое первенство прошло в среду, 28 декабря, в Алма-Ате.

32-летний Карлсен является 16-м чемпионом мира по шахматам.