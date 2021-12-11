Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о том, что россиянин Даниил Дубов был секундантом норвежца Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону с Яном Непомнящим.

«Мне бы такое даже в голову не пришло. Я бы такое даже не рассматривал, ровно как я бы и не пытался переманить кого-то из норвежцев. Я бы так никогда в жизни не поступил, но пусть это будет на его совести. Даня — сильный гроссмейстер, но его действия не находят у меня понимания. Сложно сказать, насколько сильно это сказалось на победе Карлсена — у него большая команда. Но Дубов был в команде, внес свой вклад — это точно», — цитирует Карякина «Чемпионат».

Напомним, что Карлсен отстоял титул чемпиона мира, победив Непомнящего со счетом 7,5:3,5. Норвежец выиграл четыре партии из 11.