Куйвашев подписал документ о возобновлении шахматного турнира претендентов
14:06
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал разрешение на возобновление шахматного турнира претендентов, который пройдет в апреле в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.
Приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, турнир возобновится 19 апреля. Участники турнира претендентов успели провести только партии первого круга.
Россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв делят первое место (по 4,5 очка).
Победитель получит право сыграть матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч запланирован с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.
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