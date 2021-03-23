Куйвашев подписал документ о возобновлении шахматного турнира претендентов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал разрешение на возобновление шахматного турнира претендентов, который пройдет в апреле в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

Приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, турнир возобновится 19 апреля. Участники турнира претендентов успели провести только партии первого круга.

Россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв делят первое место (по 4,5 очка).

Победитель получит право сыграть матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч запланирован с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.