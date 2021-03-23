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Куйвашев подписал документ о возобновлении шахматного турнира претендентов

14:06

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал разрешение на возобновление шахматного турнира претендентов, который пройдет в апреле в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

Приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, турнир возобновится 19 апреля. Участники турнира претендентов успели провести только партии первого круга. 

Россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв делят первое место (по 4,5 очка).

Победитель получит право сыграть матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч запланирован с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10969969

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