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Ян Непомнящий привился вакциной «Спутник V» перед турниром претендентов

19:22
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в преддверии турнира претендентов сделал прививку от коронавируса препаратом «Спутник V», сообщил глава Федерации шахмат России Андрей Филатов.

«Непомнящий привился нашей отечественной вакциной. Если Ян выиграет турнир претендентов, то в том числе благодаря «Спутнику», — цитирует Филатова ТАСС 22 марта. — Ведь он привился и обыграл Магнуса Карлсена на прошедшем онлайн-турнире в полуфинале».

Турнир претендентов, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля в Екатеринбурге. Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв делят первое место (по 4,5 очка).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10966247

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