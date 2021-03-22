Ян Непомнящий привился вакциной «Спутник V» перед турниром претендентов
19:22
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в преддверии турнира претендентов сделал прививку от коронавируса препаратом «Спутник V», сообщил глава Федерации шахмат России Андрей Филатов.
«Непомнящий привился нашей отечественной вакциной. Если Ян выиграет турнир претендентов, то в том числе благодаря «Спутнику», — цитирует Филатова ТАСС 22 марта. — Ведь он привился и обыграл Магнуса Карлсена на прошедшем онлайн-турнире в полуфинале».
Турнир претендентов, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля в Екатеринбурге. Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв делят первое место (по 4,5 очка).
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