Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 23:14

В ФШР указали на ошибки Непомнящего в партии с индийцем Видитом

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин рассказал, что думает об ошибках Яна Непомнящего в партии 11-го тура турнира претендентов против индийца Видита Гуджрати.

«Понятно, что партия была для Яна небезошибочной. Но мы много раз говорили о том, что на турнире такого уровня победить без ошибок невозможно. Приходится рисковать, проходить через плохие позиции, искать шансы, экономить время, заставлять соперника тратить силы. Надо было видеть, как Видит переживал поражение. Во-первых, оно действительно обидное, а во-вторых, оно окончательно лишило его любых шансов. А Яна нужно поздравить со спортивной победой. Сейчас на финише участники очень устали, так что просто смотрим в таблицу, которая нам показывает: Ян — на первом месте. Пока ему спортивное счастье сопутствует, надеюсь, так будет и дальше», — цитирует Смагина «Газета.Ru».

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны у мужчин и женщин соответственно.

Источник: Газета.Ru
Шахматы
Ян Непомнящий
0
Читайте также
Советская барьеристка Нарожиленко-Энквист рассказала, как поборола рак
Форвард «Тампы» Кучеров сделал 100 передач за сезон НХЛ
В Дагестане жестко задержали главу МЧС Чечни Цакаева
Слишкович с горечью поражения рассказал о будущем Джикии, а Зарема разочаровалась в команде Семака. Что произошло после матча «Зенит» - «Спартак»
СМИ обнаружили считавшегося погибшим миллиардера у любовницы в Москве
Неизвестный в маске устроил взрыв в отделении Сбербанка в Омске
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание партий и где смотреть трансляцию 12 тура

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости