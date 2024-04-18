В ФШР указали на ошибки Непомнящего в партии с индийцем Видитом

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин рассказал, что думает об ошибках Яна Непомнящего в партии 11-го тура турнира претендентов против индийца Видита Гуджрати.

«Понятно, что партия была для Яна небезошибочной. Но мы много раз говорили о том, что на турнире такого уровня победить без ошибок невозможно. Приходится рисковать, проходить через плохие позиции, искать шансы, экономить время, заставлять соперника тратить силы. Надо было видеть, как Видит переживал поражение. Во-первых, оно действительно обидное, а во-вторых, оно окончательно лишило его любых шансов. А Яна нужно поздравить со спортивной победой. Сейчас на финише участники очень устали, так что просто смотрим в таблицу, которая нам показывает: Ян — на первом месте. Пока ему спортивное счастье сопутствует, надеюсь, так будет и дальше», — цитирует Смагина «Газета.Ru».

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны у мужчин и женщин соответственно.