Россиянка Лагно завоевала право сыграть на шахматном турнире претендентов

Россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами сыграла вничью с Марией Музычук из Украины в партии заключительного, одиннадцатого тура «Гран-при» Международной шахматной федерации (FIDE) в Гибралтаре и завоевала право сыграть на турнире претендентов, сообщает ТАСС.

Ранее право сыграть на турнире претендентов получила россиянка Александра Горячкина.