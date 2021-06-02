Россиянка Лагно завоевала право сыграть на шахматном турнире претендентов
19:00
Россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами сыграла вничью с Марией Музычук из Украины в партии заключительного, одиннадцатого тура «Гран-при» Международной шахматной федерации (FIDE) в Гибралтаре и завоевала право сыграть на турнире претендентов, сообщает ТАСС.
Ранее право сыграть на турнире претендентов получила россиянка Александра Горячкина.
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