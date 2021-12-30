Бибисара Асаубаева и Максим Вашье-Лаграв выиграли чемпионат мира по блицу
23:05
Французский шахматист Максим Вашье-Лаграв и казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выиграли чемпионат мира по блицу.
В тайм-брейке Вашье-Лаграв играл с Ян-Кшиштоф Дуда. Первые две партии тай-брейка завершились вничью, в третьей француз одержал победу, играя белыми фигурами.
17-летняя Асаубаева по итогам 17 туров набрала 14 очков. Второе и третье места заняли россиянки Александра Костенюк (12,5 очков) и Валентина Гунина (12).
Чемпионат мира по рапиду и блицу проходил в Варшаве.
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