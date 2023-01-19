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ФИДЕ в течение двух-трех недель назовет площадку в Астане, где состоится матч за шахматную корону

Алина Савинова
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Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что организация в течение двух-трех недель решит, на какой площадке в Астане пройдет матч за шахматную корону.

«Коллеги предлагают несколько вариантов места проведения. Наша инспекционная группа вылетит в Астану в ближайшее время, изучит все площадки, варианты и представит свои рекомендации. Мы, думаю, в течение двух-трех недель сможем принять решение», — цитирует ТАСС Дворковича.

В четверг, 19 января, стало известно, что матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в столице Казахстана — Астане. За шахматную корону будут бороться россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Призовой фонд матча составит 2 миллиона евро, 60 процентов из которых достанутся победителю, а 40 — претенденту.

Источник: https://tass.ru/sport/16841269
Аркадий Дворкович
ФИДЕ
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