Андрейкин вышел в плей-офф серии «Гран-при ФИДЕ»

В Белграде завершились групповые турниры второго этапа серии «Гран-при ФИДЕ». Победителем группы А стал Дмитрий Андрейкин, в последнем туре выигравший у Этьена Бакро. Его соперником в полуфинале стал Аниш Гири, показавший лучший результат в турнире B. Группу C выиграл Рихард Раппорт, который сражается с Максимом Вашье-Лагравом.

Полуфинальные и финальный матчи состоят из двух партий с классическим контролем и тай-брейка в случае необходимости.

Первые партии полуфинала были сыграны в среду, 9?марта. Дмитрий Андрейкин, играя черными с Анишем Гири, сумел удержать очень опасную позицию: встреча завершилась вничью. Во втором полуфинале Рихард Раппорт белым цветом обыграл Максима Вашье-Лаграва.

Тем временем ФИДЕ объявила группы третьего, заключительного этапа «Гран-при», который пройдет в Берлине с 21 марта по 4 апреля.

Группа А: Левон Аронян, Хикару Накамура, Дмитрий Андрейкин, Григорий Опарин.

Группа В: Шахрияр Мамедьяров, Леньер Домингес, Даниил Дубов, Винсент Каймер.

Группа С: Уэсли Со, Максим Вашье-Лаграв, Сэм Шенкленд, Александр Предке.

Группа D: Аниш Гири, Никита Витюгов, Юй Янъи, Амин Табатабаи.

(Этери Кублашвили)