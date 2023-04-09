Дворкович рассказал, почему Дин Лижэнь сменил отель перед матчем за шахматную корону

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что представитель Китая Дин Лижэнь переехал в другой отель накануне матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим ради комфорта.

«Дин Лижень сменил отель, потому что там ему комфортнее. Он переехал в чисто китайский отель в Астане. Отель поскромнее того, где он жил изначально», — приводит ТАСС слова Дворковича.

Первая партия матча между Непомнящим и Лижэнем завершилась вничью. Вторая партия пройдет 10 апреля. Представитель Китая будет играть белыми фигурами.