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Сегодня, 19:31

Дворкович рассказал, почему Дин Лижэнь сменил отель перед матчем за шахматную корону

Алина Савинова
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что представитель Китая Дин Лижэнь переехал в другой отель накануне матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим ради комфорта.

«Дин Лижень сменил отель, потому что там ему комфортнее. Он переехал в чисто китайский отель в Астане. Отель поскромнее того, где он жил изначально», — приводит ТАСС слова Дворковича.

Первая партия матча между Непомнящим и Лижэнем завершилась вничью. Вторая партия пройдет 10 апреля. Представитель Китая будет играть белыми фигурами.

Источник: https://tass.ru/sport/17484755
шахматы
Аркадий Дворкович
Дин Лижэнь
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