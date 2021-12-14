Титулованный гроссмейстер — о Непомнящем, Фируже и политиканстве.

«СЭ» попросил прокомментировать итоги чемпионского матча в Дубае знаменитого израильского шахматиста, участника матча на первенство мира 2012 года, обладателя Кубка мира-2007, участника шести турниров претендентов Бориса Гельфанда. Также гроссмейстер поделился своим мнением о истории с Даниилом Дубовым, который второй раз подряд входил в команду Магнуса Карлсена. Многие, в том числе Ян Непомнящий, посчитали, что 25-летний москвич поступил некорректно. Отметим, что сам Дубов называет Гельфанда своим наставником.

В долгосрочной перспективе Фиружа — главная угроза для Карлсена

— Решающий момент в матче Карлсена и Непомнящего — шестая партия?

— Безусловно. После этого в игре Непомнящего все сломалось. А вот на вопрос, почему так получилось, может ответить только сам Ян. Надеюсь, что он разберется в этой ситуации и вернется, как говорил Магнус, к своей лучшей версии.

— Поражение Яна Непомнящего — самое крупное с 1993 года в матчах за шахматную корону. Вас что-то поразило в игре Магнуса?

— Нет. Он как всегда был на высоте, не принимал эмоциональных решений. Первые пять партий соперники присматривались друг к другу: кто что подготовил. В шестой партии пошла большая игра, с взаимными ошибками. В итоге Магнус выиграл, а дальше с Яном что-то произошло. Он не смог продолжить борьбу.

— Вас порадовало, что в матче были результативные партии? Это добавит популярности шахматам?

— Мне кажется, что это не имеет значения. Главное, чтобы партии были интересными. На результат обращают внимание только те, кто не смотрит партии. Можно сделать параллель с футболом. Часто бывает, что матчи, закончившиеся 0:0 или 1:1, более интересные и качественные, чем те, в которых было забито шесть или семь голов. Зачастую при крупном счете у одной или обеих команд была плохо организована оборона, были проблемы с выстраиванием системы игры.

— 1 декабря обновился рейтинг ФИДЕ, и на второе место взлетел 18-летний Алирез Фиружа. Он уже и отобрался в турнир претендентов-2022. На сегодняшний день именно иранский шахматист главная угроза гегемонии Карлсена?

— В долгосрочной перспективе, наверное, да. Фиружа — главный талант поколения. Подающим большие надежды он был давно, но за последний месяц он серьезно скакнул по рейтингу. И видно, что добился серьезного прогресса в игре. Это впечатляет, но, мне кажется, маловероятно, что в 18-19 лет Алирез способен выиграть турнир претендентов. Посмотрим. Будет интересно наблюдать за ним в оставшиеся полгода до турнира претендентов и непосредственно на нем.

Без Дубова сборная станет слабее

— Многие высказались на тему того, что Даниил Дубов помогал норвежцу Магнусу Карлсену при подготовке к матчу за шахматную корону. Ряд экспертов и вовсе призывают исключить его из сборной. Что вы думаете об этом?

— Мне кажется, что эта история высосана из пальца. Даня и в прошлом матче помогал Магнусу, а те, кто внимательно наблюдает за шахматами, могли заметить, что гроссмейстеры находятся в постоянном контакте. Видно, что какие-то новые идеи играет сначала один, потом и второй начинает их применять. С Яном Дубов уже много лет не работает. Не понимаю, о чем тут можно говорить? Дубов сотрудничает с чемпионом мира, сам получает определенные знания и возможность для прогресса. После прошлого матча он прибавил. Посмотрим, как будет на этот раз.

— Вы сталкивались с подобными историями?

— Конечно. Я играл в претендентском турнире, который в итоге выиграл, и в самом трудном матче все идеи против меня были придуманы моим соотечественником, ныне генеральным директором ФИДЕ Эмилем Сутовским. С которым мы тоже вместе играли за сборную. И до, и после. Никоим образом это не отразилось на наших отношениях. У меня и мысли не было на него обижаться. Да, я знал, что он много лет тренирует Гату Камского. Понятно, что к матчу он будет ему помогать.

Так что эта тема не стоит столько обсуждений. Кому-то интересны партии, кому-то нет. И они нашли повод привлечь к себе внимание, выставив Дубова антигероем. Возможно, люди, которые болеют за Яна, так хотели его поддержать, но мне кажется, что он сам справится с этой трудной ситуацией. И я надеюсь, что он выйдет из нее еще сильнее и вернется на высочайший уровень.

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— Категорично на эту тему высказался и 12-й чемпион мира Анатолий Карпов, заявив, что если Дубов получает зарплату как член сборной России, то он не имел никакого права помогать Карлсену в матче против Непомнящего.

— Я с ним полностью не согласен. Ну не будет Даня получать зарплату. Не будет играть за сборную. Кому от этого будет лучше? Сборная России станет слабее. Так что можно внутренними разборками и политиканством навредить себе. Или принять факт, что это просто рядовой случай, так было всегда. Анатолию Евгеньевичу помогали представители США, Франции, Чили, Украины и еще многих стран мира. Не говоря уже о том, что в свое время на него работал весь Советский Союз.

Мне кажется, что это тема профессионалов. И мне не нравится тенденция, что политики по всему миру стали высказываться по всем вопросам. В том числе к которым не имеют никакого отношения. Это вредит профессиональной оценке во всех сферах деятельности.

— Вы сейчас не работаете с Даниилом? Как оцениваете его шансы принять участие в «Гран-при ФИДЕ» — 2022?

— В последнее время не доводилось с ним работать. Мы общаемся, когда пересекаемся на турнирах, но не более того. Если говорить про «Гран-при» — 2022, то уже известны имена 22 гроссмейстеров из 24. Еще два шахматиста могут попасть туда, получив wild card. Мне кажется, что Дубов первый по рейтингу, кто не попал в список 22. Так что вполне возможно, что именно Даня получит особое приглашение, хотя критерии его выдачи довольно субъективные. Трудно предугадать как будет на деле. Близок по рейтингу был и Андрей Есипенко.

— Что скажете про прогресс Есипенко в этом году?