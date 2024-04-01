Поткин: «Хочется, чтобы Непомнящий адаптировался в Турнире претендентов»

Бывший тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин оценил шансы шахматиста в Турнире претендентов.

«Если у Яна все будет складываться удачно, то не будет иметь большого значения очередность встреч. Важнее будет, пожалуй, вопрос акклиматизации. Хочется, чтобы Ян максимально хорошо адаптировался и прошел все испытания спокойно», — приводит слова Поткина RT.

Ян Непомнящий примет участие в Турнире претендентов-2024, который пройдет в Торонто (Канада) с 2 по 25 апреля 2024 года. Всего в нем поучаствуют 8 шахматистов.