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Сегодня, 17:31

Непомнящий остался седьмым в новой версии мирового рейтинга ФИДЕ

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Ян Непомнящий по итогам марта остался на седьмой строчке в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщает сайт организации.

Лидером среди мужчин является Магнус Карлсен. Второе место у американца Фабиано Каруана. Третьим идет Хикару Накамура.

Сергей Карякин занимает 12-ю строчку, Александр Грищук выбыл из топ-20 и теперь занимает 23-ю позицию. Даниил Дубов остался на 31-м, а Владислав Артемьев опустился на 33-е место.

Ян Непомнящий примет участие на Турнире претендентов-2024, который пройдет в Торонто (Канада) с 2 по 25 апреля 2024 года. Всего в нем поучаствуют 8 шахматистов.

Шахматы
Александр Грищук
Сергей Карякин (шахматы)
Ян Непомнящий
ФИДЕ
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