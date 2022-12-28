Артемьев заявил, что доволен выступлением на чемпионате мира по быстрым шахматам

Российский шахматист Владислав Артемьев заявил, что доволен своим выступлением на чемпионате мира по быстрым шахматам.

«В решающей партии у меня неудачно вышло в дебюте, и соперник сильно играл. Получил трудную позицию, соперник меня пересчитал, и все по делу — проиграл закономерно. В целом я хорошо выступил. Выиграл у Карлсена, правда, он «зевнул», позиция была равной. Своей игрой на турнире я доволен, но легкий осадок есть, потому что мог добиться большего. Самое интересное, я уже дважды занимал четвертое место на чемпионатах мира по быстрым шахматам», — приводит слова Артемьева ТАСС.

Победу на турнире одержал Магнус Карлсен, набрав 10 очков. Вторым стал немец Винсент Кеймер (9,5), третьим — американец Фабиано Каруана (9,5).

Россияне Даниил Дубов, Владимир Федосеев, Владислав Артемьев, индиец Арджун Эригайси и представитель Румынии Рихард Раппорт набрали по 9 очков.