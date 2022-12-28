Магнус Карлсен: «Поражение от Артемьева — это было болезненно»

Норвежец Магнус Карлсен прокомментировал победу на чемпионате мира по быстрым шахматам.

«Это очень сложный и напряженный турнир, здесь играют сильнейшие шахматисты, поэтому я очень рад, что сумел победить. Мог сделать это с меньшими затратами ресурсов. Но последовало поражение от Артемьева — это было болезненно, тяжело, но такое случается. В целом я был уверен, что смогу победить. Теперь я отмечу победу и не так буду переживать по поводу турнира по блицу», — приводит ТАСС слова Карлсена.

Норвежский шахматист набрал 10 очков в 13 турах чемпионата мира по быстрым шахматам и занял первое место. В 11-м туре он потерпел свое единственное поражение на турнире от россиянина Владислава Артемьева.