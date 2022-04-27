Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, российский гроссмейстер Сергей Карякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал трагическую гибель участницы детского первенства России по шахматам Полины Куниковой.

«Во-первых, я бы хотел принести соболезнования, это большое горе для семьи, для близких, поэтому в первую очередь соболезнования, а так тут надо разбираться, кто виноват, кто это допустил. Из того, что я слышал, там проживание было в таком месте, где для того, чтобы вернуться из турнирного зала в гостиничный корпус, надо было пройти дорогу, которая находится не на территории отеля. То есть тебе надо выйти за территорию, чтобы попасть в свой корпус. Именно в этот момент и случилась трагедия. Но это то, что я слышал, а что там на самом деле было, все подробности и детали — нужно уточнять, этим уже займутся правоохранительные органы», — сказал Карякин корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Ранее стало известно, что в микрорайоне Лоо досрочно прекращены детские первенства России по шахматам из-за трагической гибели участницы соревнований Полины Куниковой 2009 года рождения, информирует сайт Федерации шахмат страны. Как отмечается, соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося.

По информации ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края, 12-летняя девочка по имени Полина погибла в результате нападения на нее собаки.