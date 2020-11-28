«Майка вырвало, но я заставил его работать дальше». Тренер Пакьяо рассказал, как его случайно нокаутировал Тайсон

Легендарный тренер Фредди Роуч подхватил Майка Тайсона на излете его карьеры, когда тот только что проиграл нокаутом Ленноксу Льюису летом 2002-го и продолжил пикировать с когда-то взятой вершины тяжелого веса бокса дальше вниз.

Перепутал комбинации

Задачей Роуча было подремонтировать Железного Майка и помочь тому еще раз включиться в титульную гонку. Их сотрудничество началось в лагере к бою против Клиффорда Этьена и оставило в памяти Роуча немало любопытных эпизодов. Об одном из них, едва не закончившемся печально для его здоровья, он вспомнил в интервью ютуб-каналу Fight Hub TV.

Фредди Роуч: «Я помню самое начало нашего первого совместного лагеря к бою. В конце тренировки его вырвало, он снял перчатки и бинты. Я сходил за шваброй и ведром, начал все убирать. Майк собрался уходить. Я хотел показать ему, что здесь босс я и именно мои команды он должен слушать. В те годы Майк любил показывать, что босс — только он, поэтому я хотел перехватить инициативу. Говорю ему: «Тренировка не закончена. Сейчас лапы будут». — «Но я снял бинты и перчатки». — «Ничего, без них будем».

Фредди Роуч и Майк Тайсон.

И мы три раунда работали без перчаток и бинтов. У меня дома сохранилась фотография: Майк без перчаток бьет по лапам, все его костяшки в крови. Он бил со страшной силой, слава Богу, в тот день он не попал по мне. Хотя на следующий день он нокаутировал меня правым хуком... Я думаю, за то, что вчера я заставил его работать, несмотря на рвоту (смеется)... Он попал мне прямо в кончик подбородка. Я не упал, но меня так качнуло... Я не понимал некоторое время, где я и что происходит. Он говорит мне: «Это твоя вина. Ты всегда говоришь, что за левым хуком должен следовать правый. А сам опустил лапы». Я говорю ему: «Да, но в этот раз я не говорил, что за левым должен идти правый. Это не моя вина точно». — «Но обычно ты всегда говорил, что за левым идет правый».

Я всегда любил работать с Майком на лапах, но он очень опасен в такой работе, потому что любит связывать дополнительные удары, которых не было в планах".

Журналист: «Как сильно Майк бьет? Это самый тяжелобьющий боксер, с которым вы работали на лапах?»

Фредди Роуч: «Кличко еще можно сравнить с ним. У него такая же тяжелая рука. Но скорость Тайсона и взрыв гораздо выше. Он настолько быстр, что соперники не видят ударов. Вот эта скорость и взрыв делают его лучшим панчером в истории тяжелого веса. Я никогда не работал с более взрывным тяжеловесом».

Фредди Роуч и Майк Тайсон. Фото Reuters

Тайсон в итоге выиграл первый бой после начала сотрудничества с Роучем, нокаутировав Этьена на 49-й секунде боя. Этот нокаут стал девятым в карьере Майка, когда он отключил соперника на самой первой минуте боя.

Майк Тайсон — Рой Джонс

8-раундовый выставочный бой.

Лос-Анджелес, «Стейплс центр».

29 ноября. Прямая трансляция: РЕН ТВ (ТВ и сайт), начало — 05.30 мск.