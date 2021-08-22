«Но под суммой мелким-мелким шрифтом шли сноски...». Как Дон Кинг мастерил свои великие грабительские контракты

Гонорары боксеров таяли в 10 раз.

20 августа исполнилось 90 лет великому боксерскому промоутеру и не менее великому финансовому колдуну Дональду «Дону» Кингу. Делец с необычайно тонким чутьем на людей и события, организовавший «Грохот в джунглях», «Триллер в Маниле», а также более 500 поединков за титул чемпиона мира.

Помимо способностей к организации и раскрутке Кинг прославился снятием с бойцов дополнительной «комиссии», на которую часто приходилось до 90% всего гонорара боксера. Под махинации промоутера-хитреца попадали Мохаммед Али, Майк Тайсон, Ларри Холмс и даже наш Роман Кармазин. Настолько витиевато и сложно Кинг составлял контракты, что даже опытным профессионалам в этом юридическом колдовстве разобраться было непросто.

К юбилею Дональда у нас отыскалась именно такая история, которую недавно рассказал владелец ММА-зала «American Top Team» Дэн Лэмберт. Когда-то он покупал офисное здание для своего бизнеса, которое как раз принадлежало Кингу. Закончив сделку и заехав в новый офис и кабинет, Ламберт наткнулся в шкафчиках рабочего стола на старые контракты Кинга с боксерами...

«Когда мой первый бизнес взлетел, нам понадобился новый хороший офис, — говорит Ламберт на подкасте Punchin' In. — И мы купили здание в Форт-Лодердейл, которое принадлежало Дону Кингу. Место рядом с I-95 (автомагистраль во Флориде — прим.), оттуда даже маяк было видно на побережье. По-моему, это был 97-й или 98-й год. Помню, как мы впервые приехали смотреть это здание. У Дона Кинга была безумная команда охраны. Куча человек охраняли здание, везде напичканы камеры, какие-то кнопки... Нажимаешь одну кнопку — приходит один человек. Нажимаешь вторую — другой человек. У Кинга были враги, и вот так он защищался.

Весь 3-й этаж был поделен на два огромных кабинета. Впоследствии там сидели я и мой партнер по бизнесу. А до этого — Кинг и его юрист. Я не знаю, достался ли мне кабинет самого Кинга или юриста, но в нем была куча разных документов. Я полез в стол и нашел какие-то контракты. Звоню риэлтору, через которого мы покупали здание: «Тут документы. Мне нужно их передать прошлым владельцам?». Риэлтор позвонил юристу Кинга, перезвонил мне: «Нет, выбрасывайте все». А я думаю: «Вот дерьмо, это же документы Дона Кинга, дай-ка я их почитаю».

И я начал читать все подряд и наткнулся на старый контракт к бою за звание чемпиона мира в тяжелом весе. По-моему, это был контракт Пинклона Томаса (чемпиона мира по боксу WBC в 1984-м — прим.). Думаю: «Ни хрена себе, это реальный контракт на реальный бой!». Начинаю читать с самой верхушки страницы. Там сразу указывается сумма гонорара — 3 миллиона долларов. Думаю: «Ну ни хрена себе, 3 миллиона за бой».

Но потом под суммой мелким-мелким шрифтом начинались сноски. Сноски шли до конца страницы. Срань Господня...Когда я дошел до конца страницы, от гонорара осталось 400 тысяч и то — суммой до налогов. Там просто сноска, сноска, сноска, деньги тому, деньги этому, платеж за то, платеж за это, погашение за то, погашение за это, пошлина за то, пошлина за это... И тут я уже думаю: «Вот дерьмо, парень просто ни хрена не заработал!». Вот так Дон Кинг составлял контракты".