«Хочу вытереть об него ноги». В Россию возвращается боксер, которого возненавидел Денис Лебедев

8 лет этот панамец устроил с Лебедевым страшную рубку. Сейчас ему уже 49, но он все еще в деле.

13 августа Бойцовский клуб РЕН ТВ проведет вечер бокса, в одном из главных событий которого Виталий Кудухов подерется с экс-чемпионом WBA в первом тяжелом весе 49-летним Гильермо Джонсом.

Панамец дрался в России всего раз, но тот бой с Денисом Лебедевым в мае 2013-го вошел в историю. Затем панамец оказался в центре допингового скандала. Допинг-пробы Джонса дважды дали положительный результат — после боя с Лебедевым, а также до реванша, который должен был состояться в апреле 2014-го.

Противостояние Лебедев — Джонс изначально должно было состоятся 6 октября 2012 года, однако стороны боксеров и WBA долго не могли договорится о деталях контракта. Тогда пояс WBA в крузервейте принадлежал Гильермо. Сторона Джонса решила, что для начала панамцу стоит провести добровольную защиту титула в бою против Андреса Тейлора, а уже после этого, 17 декабря 2012-го, подраться с временным чемпионом Лебедевым.

Однако ни того, ни другого не случилось. Джонс отменил поединок с Тейлором, а после снялся с боя против россиянина, сославшись на травму. В итоге ассоциация лишила Джонса титула из-за долгого простоя, а Лебедев был назван полноценным чемпионом. При этом Гильермо стал обязательным претендентом, а их противостояние с Лебедевым записали карандашом в титульный график первого тяжелого веса (через 6 месяцев) — конечно, в случае победы Дениса над Сантандером Сильгадо (17 декабря 2012-го).

Российский боксер вынес Сильгадо в четвертом раунде и впервые защитил титул WBA. Далее все пошло по плану, и 17 мая 2013 года в Москве, наконец, состоялся бой между Лебедевым и Джонсом.

17 мая 2013 года. Москва. Денис Лебедев (справа) против Гильермо Джонса. Фото Антон Сергиенко, —

Почти год ожидания боя себя оправдал. Боксеры закатили рубку. Уже в первом раунде над правым глазом Лебедева из-за сечки начала образовываться гематома, которая впоследствии подарила рунету огромное количество мемов.

При этом Денис был лучше на протяжении всего поединка. Он чаще попадал, работая на контратаках, был быстрее, хорошо передвигался, разряжал жесткие серии. В голову Джонса, который откровенно плохо защищался, прилетали бомбы. Казалось, что такими ударами можно нокаутировать кого угодно, но панамец все равно шел вперед, демонстрируя поистине невероятную стойкость.

17 мая 2013 года. Москва. Денис Лебедев после боя с Гильермо Джонсом. Фото Антон Сергиенко, —

Уже к пятому раунду глаз Лебедева полностью закрылся. Это дало преимущество Джонсу — он забрал три раунда подряд, пусть и с небольшим преимуществом. Денис включился в девятом раунде, перейдя на работу первым номером — скорее всего, от угла последовала установка идти ва-банк. А угловым у Лебедева в том поединке был легендарный Костя Цзю. При этом бой могли остановить в любую секунду — из-за гематомы, которая достигла поистине огромных размеров. Она словно изменила форму черепа Дениса.

Лебедев забрал девятый и десятый раунды. Перед 11-м он опережал соперника по очкам на судейских записках (96-94, 97-93,96-94), а также по количеству нанесенных ударов: 358/472 — Лебедев, 222/554 — Джонс. Однако панамец посек и вторую бровь Дениса. У Лебедева начал заплывать и второй глаз, из-за чего он практически перестал видеть вообще. В конце 11 раунда измученный, травмированный Денис после пропущенной серии ударов встал на колено. Рефери начал отсчет, но, не досчитав до восьми, понял, что Лебедев больше не может продолжать бой. Так Джонс вернул себе пояс WBA в тяжелом весе, будучи абсолютным андердогом у букмекеров (8 к 1).

WBA boxer Denis Lebedev had his eye battered by Guillermo Jones in an 11-round KO (Warning: graphic) (h/t @LBSports) pic.twitter.com/bwgTXowizG — Bleacher Report (@BleacherReport) May 17, 2013

«Боль была жгучая, — сказал Лебедев в интервью коллеге Илье Андрееву в сентябре 2013-го. — Но, что поделать, раз профессия у меня — боксер. У меня и мысли не было снять перчатки и выбросить «белый флаг». Но в 11-м раунде я встал на колено и отказался продолжать поединок — потому что у меня начал «заплывать» и второй глаз. Когда кровь капала — фокуса не было. Видел только, что какой-то темный силуэт прыгает перед мной. Гильермо, естественно, заметил, что «посек» мне и вторую бровь. И методично начал бить именно в нее. Я понял, что если бой не остановить сейчас, то он меня нокаутирует. Нокаутирует по-настоящему. Ему оставалось лишь выбрасывать удары, только и всего».

Также российский боксер предположил, что команда Джонса хитрила с перчатками. «Знаете же питерского боксера Валеру Брудова? Он проиграл Джонсу в Панаме (в октябре 2010 года. — Прим. «СЭ!»). И его бой с Джонсом развивался по схожему сценарию. Его лицо было разорвано. Джонс поставил ему три или четыре рассечения. Мне — столько же. И это не случайность. Думаю, что загвоздка в перчатках Гильермо. Есть версия, что в последний момент Джонсу заменили перчатки. У меня были Reyes американского производства. А у него — мексиканского. Это две большие разницы. Вполне вероятно, что причина рассечений кроется в перчатках Джонса. И обратите внимание, какие удары он наносил в начале боя — рваные, словно специально хотел рассечь бровь. Потом, сделав свое дело, он бил по-другому».

? Boxing fans might remember Lebedev from his cruiserweight war with Guillermo Jones...



Fair to say he can take a punch! pic.twitter.com/TbNNLQLJSj — The Sportsman (@TheSportsman) March 28, 2019

Как уже было сказано, после боя Джонс провалил проверку на допинг. Допинг-тест выявил употребление запрещенного препарата — фуросемида. Препарат является мочегонным, но в спорте чаще используется для скрытия приема стероидов. Началось разбирательство, которое закончилось тем, что WBA лишила Джонса титула, обязав провести незамедлительный реванш, а Лебедеву вернули статус чемпиона. «За то, что Джонс употребил допинг — а об этом сейчас уже можно говорить открыто — я хотел бы вытереть об него ноги. Вырубить и вытереть ноги. Вот так. Я никогда и никому ничего плохого не желал. Но этого человека я хочу наказать», — заявил Лебедев Илье Андрееву.

Реванш назначили на 25 апреля 2014 года — в Москве. Лебедев решил кардинально изменить подход к подготовке, поскольку в первом бою его тактика так и не сломила соперника. Он поехал в Америку — знаменитому тренеру Фредди Роучу.

Джонс же смотрел на это скептически. «Лебедев может тренироваться хотья с Роучем, хоть с Рокки Бальбоа. Я учился драться на улицах Колона, когда весил 120 фунтов. Бой будет называться «пластическая операция 2», — сказал Джонса Boxing Scene в феврале 2014-го.

Must Watch Fight Tonight on BoxNation at 8pm Denis Lebedev v Guillermo Jones Rematch. #Boxing #BoxNation pic.twitter.com/LMTBARt6KN — Causaltalker (@TrueBoxingfan) April 25, 2014

Все шло прекрасно. Лебедев провел удачный лагерь и вернулся в Россию. Джонс не чудил и хорошо раскручивал бой, а затем бойцы уложились в лимит весовой категории без каких-либо проблем со здоровьем. Но всего за 30 минут до боя стало известно, что в организме Джонса опять нашли запрещенные вещества. Поединок был отменен.

Началось новое разбирательство, в ходе которого американский суд признал вину Дона Кинга в срыве боя, учтя неоднократные переносы. Кинга обязали выплатить 1,6 миллиона долларов компенсации промоутеру Андрею Рябинскому, который вел дела Лебедева. Следом за этим WBA признала несостоявшимся поединок Лебедева и Джонса, прошедший в мае 2013-го.

Панамец же за употребление допинга был дисквалифицирован на два года. Однако, несмотря на возраст, после окончания дисквалификации он вернулся в бокс и за два года провел три поединка — во всех победил. Последний бой с участием Гильермо состоялся в ноябре 2017 года. Могло показаться, будто он уже завершил карьеру, но нет — 13 августа мы снова увидим Джонса на ринге. И это при том, что этому панамцу уже 49 лет.

Никита Карин