Поединок состоится 18 декабря в Москве не турнире Open FC.

Руслан Проводников, 37 лет. Статистика в профессиональном боксе: 25 побед (18 КО), 5 поражений. Экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии ЦИЩ (2013 — 2014).

Али Багаутинов, 36 лет. Статистика в ММА: 21 победа, 7 поражений. Статистика в профессиональном боксе: 2 победы, 0 поражений. Претендент на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе (2014).

Бой между Проводниковым и Багаутиновым пройдет в рейдже — т. е. в гибриде клетки и ринга. Регламент: пять раундов (по три минуты каждый). Пока что нет точной информации о весовой категории, но уже известно, что бой будет настоящим, а не показательным. Все вырученные деньги будут направлены на благотворительность.

Проводников не выступал с июня 2016 года, когда проиграл единогласным решением судей Джону Молине. Багаутинов же действующий боец. Сейчас он на контракте с бахрейнской лигой Brave, где одержал две победы. Али уже давно говорил о желании провести боксерский поединок с Проводниковым. Казалось, что эта тема уже затухла, но в январе после успешного дебюта в Brave, Багаутинов внезапно вновь заговорил о потенциальном бое с Сибирским Рокки. Али уже дрался по правилам бокса. В 2013 году он победил единогласным решением судей белоруса Андрея Бекиша, а в 2020-м выиграл таким же методом у другого боксера из Белоруссии — Андрея Калечица. Главное же достижение в профессиональной спортивной карьере Багаутинова — бой за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Али проиграл великому Деметриусу Джонсону (UD), но россиян, которые бились за пояс UFC, всего шестеро.

Далее — самое интересное из того, что было сказано на пресс-конференции.

Проводников — о решении вернуться на ринг

— Последние пять лет, что не выхожу в ринг, вы не представляете, сколько мне звонков поступает, с предложениями вернуться. Зачем? Мне говорят: «Руслан, ну как же? Деньги тут». Зачем? Я сегодня счастлив. Не хочу свое время снова тратить на то, что я тратил тогда, когда у меня не было ничего. Когда моей семье было нечего есть. Понимаете? Сегодня на это я не хочу тратить время. Я сегодня счастлив — читаю стихи, нянчусь со своим младшим сыном. Я счастлив, ребята. Но когда позвонил Виктор... Во-первых у нас была случайная на первый взгляд встреча. Потом через несколько дней он мне позвонил и спросил о том, что я думаю по поводу того, чтобы подраться — чтобы спасти чью-то жизнь. Я ответил, что мне нравится идея.

Еще раз говорю, что мне не нравится участвовать в каких-то коммерческих проектах, стоять в углу финансовых ценностей, денег. Не надо. Я сегодня сыт. Моя семья сыта. Я сегодня счастлив, а вот выйти для того, чтобы помочь — я думаю, что это здорово и классно.

Уверен, что этот проект, наш бой с Али — это начало чего-то нового, доброго, и хочется в это верить, потому что сегодня эти вот фриковые бои, шоу какие-то с фриками, они просто все затмили проекты. Люди зарабатывают огромные деньги. Это все вредно, а вот то, что сегодня здесь рождается — это что-то доброе, хорошее. Это то, что даст новый импульс. Вот это мне нравится. Вот здесь я готов участвовать, отдавать себя.

Когда сказали, что Али Багаутинов дал согласие, я ответил: «Это же здорово». Позвонил Виктор, и сказал: «Руслан, есть такое предложение, как ты на это смотришь?» Сказал, что отношусь здорово, — ответил Проводников. — Я в какой-то степени, наверное, был... Я уже забыл, когда последний раз звонил менеджер и предлагал что-то такое, что меня вдохновляло. Сегодняшняя наша жизнь — семейная, рабочая — я, конечно же, в ней стараюсь находить какие-то увлечения, такие как книги, стихи, спорт, благотворительные проекты. Но все равно, как ни крути, вот это вот шоу, атмосфера — это что-то особое. Это основа эмоций. Счастлив здесь сегодня находиться.

Али — хороший, добрый парень. Не замечен ни в чем плохом. Сейчас мы видим много трештока и гадостей всяких, а мне нравятся такие ребята, как Али. Мне нравится выражение: «Лучше быть, чем казаться». Вот Али делает свою работу тихо, спокойно и нигде не кричит. Приятно встречаться с такими ребятами и делать с ними историю.

Багаутинов — о бое Проводников vs Брэдли

— Помню, как 16 марта 2013 года я ждал бой Проводников — Брэдли. Я давно слежу за ним, в России мало таких боксеров, как Руслан. Я смотрел бой и думал: «Вот он настоящий эталон российского бокса. Прет вперед, не сдается и боксирует. Вот бы мне сделали с ним бой». Это было мечтой, и сейчас она становится явью. Я согласился провести бой по правилам бокса и попросил бы организаторов: оставьте что-то от ММА. Клетку хотя бы.

Багаутинов — о сравнениях с боем Мейвезер vs Макгрегор

— Я бы не сказал, что наш бой — русифицированная версия боя Мейвезера и Макгрегора. Потому что, когда еще в помине не было Конора, в 2013 году я провел первый профессиональный боксерский бой. Встретился с мировым призером — белорусом. Фамилию точно не помню (Багаутинов победил единогласным решением судей Антона Бекиша. — Прим. «СЭ»). Поэтому после этого и пошло. Где профессиональный боец ММА и где бокс? А потом пошла эта тема, когда Мейвезер подрался с этим [Конором]. Поэтому эта тема пошла из России (улыбается), поэтому не надо говорить о том, что это американская версия.

Багаутинов — о том, что нужно для победы над Проводниковым

— Наверное, нужно сильно постараться (улыбается). Здесь я не хочу говорить о том, как его победить, что с ним сделать. Если что-то не будет получаться, то один борцовский проход в ноги все решит (смеется).

Рассчитываю ли нокаутировать Руслана или же выиграть по очкам? Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь нокаутировал Руслана Проводникова на профессиональном ринге? У него 30 боев. Хоть в одном из них его нокаутировали? Ни в одном бою. Если он проигрывал, то по очкам.

Все вырученные деньги от нашего боя пойдут в помощь кому-то из нуждающихся. Определим, кому они пойдут — больной ребенок, нуждающаяся семья. Вся наша идея состоит в том, чтобы наши профессиональные навыки пошли кому-то на пользу.

Багаутинов — о своих планах в ММА

— Реванш с Вартаном Асатряном? Это уже забытая история, и возвращаться к этому я не хочу. У меня действующий контракт с Brave, и есть соперник, с которым я, наверное, осенью подерусь. Поэтому вся эта история забыта. У меня другие цели и задачи. Я в Гран-при, и сейчас у меня будет бой за выход в финал, и если я этот бой выиграю, то подерусь за пояс Brave. Поэтому Вартан Асатрян и все остальные — к этому возвращаться смысла нет, нет и интереса.

Проводников — о благотворительной миссии поединка с Багаутиновым

— Не важно, кто победит в этом бою. Мы с Али выходим делать нечто большее, чем спортивное мероприятие. Мы выходим, чтобы помочь. Честно скажу, что мне все равно кому поднимут руку — мне или Али. Я хочу выйти и окунуться вот в эти эмоции, сделать что-то хорошее, а не то, чтобы выйти и заполнить свой карман деньгами. Нет. Я хочу, чтобы на завтрашний день после боя кто-то позвонил нам с Али и сказал: «Спасибо, что помогли моему ребенку». Вот это вот будет огромная победа для нас с Али, и для всех тех, кто создает это.