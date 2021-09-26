«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко

Александр Усик уверенно победил Энтони Джошуа. Легенда российских ММА Александр Шлеменко очень рад за украинца.

— Удивило, что Усик так легко разобрался с Джошуа? — вопрос Шлеменко.

— На самом деле нет. Я болел за Александра, и я надеялся на его победу. Александр идет на кураже — то есть у него такое внутреннее чувство, что его не сломать никому. По крайней мере, мне так кажется. Я так вижу. Он идет-идет за своей мечтой, и все у него получается. Это может только радовать.

— А тот факт, что он именно в этом бою достаточно агрессивно себя вел, — это удивило?

— Ну а как иначе? Мне кажется, что в этом бою, который проходил опять же на территории Джошуа, нужно было однозначно так себя вести. Тем более он уступал ему в габаритах. Мне кажется, что ему ничего другого не оставалось.

— Вообще нравится боксерский стиль Усика?

— Ну да. Почему нет? Он максимально использует свои антропометрические, физиологические данные — то, что имеет, использует просто на высшем уровне.

Он разносторонний боксер, очень интересно боксирует.

— А что касается остальных боксеров — чья манера ведения боя нравится вам больше всего?

— На самом деле мне нравится стиль Александра Поветкина. Если брать наших боксеров, а Александра Усика я считаю нашим боксером, хоть он и с Украины, но это все равно одна наша большая страна, поэтому, наверное... Ну, сейчас Александр Поветкин завершил карьеру. А так Усик — достойный продолжатель его дела: перешел в тяжелый вес, завоевал практически все пояса, поэтому приятно на это смотреть. Тем более Александр — левша, а я работаю в левосторонней стойке, и поэтому мне вдвойне приятнее наблюдать за его победами, мне есть что перенять у него, потому что считаю, что мы физиологически очень схожи — и по скорости, и по структуре тела. Поэтому есть чему у него научиться. Приятно, что наш парень забрал эти пояса. Вот и все. И теперь весь русскоговорящий мир испытывает положительные эмоции.

— В чем феномен Усика?

— Я могу сказать, что он достаточно умный боец. Я видел отрывки его конференций, где он проводит какие-то психологические тренинги, где он общается с аудиторией, где он рассказывает людям, как нужно верить в себя, двигаться вперед. Очень интересные мысли у него. Могу сказать, что он далеко не глупый парень. Я бы даже отметил, что он очень умный, и он пользуется этим.

По-простому я бы сказал, что если выставить любого человека, например, против медведя, то шансов у него мало. Но если вы дадите человеку подумать, сделать какие-то ловушки, схемы какие-то разработать, то понятно, что человек сильнее [медведя]. Человек сильнее любого животного. Так же и Александр Усик — он пользуется интеллектом в бою, просчитывает бойцов, как было в случае с Джошуа.

Как мне кажется, многие не верили в победу Усика, все-таки он маленький боец для этого веса. Джошуа явно здоровее, мощнее, рельефнее, мышечнее, чем Усик. Но мы все видели бой, и Джошуа не владел теми преимуществами, которые были у него на бумаге.

Поставьте их друг против друга на взвешивании и спросите у любого, кто из них выиграет. Я уверен, 90 процентов скажет, что победит именно Джошуа. И я думаю, что все этого ждали, и сам Джошуа так думал. Но, опять же, Александр удивил, доказал, что в бою главное — это интеллект и вера в себя.

— Как бы Александр Усик подрался с Тайсоном Фьюри?

— Здесь сложно сказать, но мне кажется, что Александр смог бы и к нему подобрать тактические ходы. Если взять борьбу или ММА, то да, там однозначно габариты имеют большое значение. Но мы сейчас говорим о боксе. Бокс зажат в рамки таких вот жестких правил — нужно работать руками, меньше клинчеваться и так далее. Здесь шансы у более легкого бойца тоже есть — и они очень большие. Тому доказательство — бой Усика с Джошуа. Все-таки Усик быстрее любого тяжеловеса.

— Учитывая все регалии Усика и, конечно же, его достойное поведение вне ринга, можно ли поставить его в один ряд с такими великими боксерами, как Мохаммед Али, Джо Луис, Джо Фрейзер, Майк Тайсон?

— Мне кажется, что да. Но здесь еще, конечно же, хорошо бы было, если бы Александр Усик выиграл хотя бы еще один бой в этом [супертяжелом] весе. Вот тогда бы он точно поставил жирную точку. Сейчас однозначно об этом можно говорить, и никто... А кто может что-то возразить? У Усика есть золото Олимпийских игр, пояса в весовой категории ниже, а в супертяжелый вес он ворвался сразу же без каких-то проходных боев, теперь встретился с одним из сильнейших, а может быть, и с сильнейшим боксером. Если бы еще Александр, к примеру, выиграл у Тайсона Фьюри, то тогда этот вопрос сразу же отпал бы. Согласитесь?

— Вы в начале нашего разговора сказали, что победил наш боксер.

— Да. Александр Усик, как и я, простой парень, который любит Родину и, как он говорил в своих интервью, не делит Украину, Россию, Белоруссию... Понимаете? Мы все выросли в одной стране — Советском Союзе.

Александр — тот человек, на котором держится наша дружба [жителей России и Украины]. Тот, который не забывает язык, на котором он общался, — я имею в виду русский язык. Тот, который не стесняется давать пресс-конференции на русском языке. Тот, который не идет за политкорректностью, за тем, что его где-то будут ущемлять. Я уверен, что его ущемляют, и только его победы дают ему возможность ему оставаться на плаву.

Если бы он не показывал таких результатов, если бы он так достойно не представлял Украину, мне кажется, что украинские националисты — или как правильно их назвать? — они бы больше старались его зачмырить, заткнуть ему рот, заставить его говорить на украинском языке. Это все предрассудки. Мы все братья, а это самое главное. И, конечно же, для меня, когда побеждает тот человек, который несет добро, мир, братство в нашу жизнь, — это втройне, вчетверо, в тысячу раз приятнее.

— Если коротко, то можно ли сказать, что такие ребята, как Усик и Василий Ломаченко, объединяют два народа?

— Да. Знаете, я окончил университет физической культуры, и если мы посмотрим историю, то Олимпийские игры, по сути, для чего создавались? Они создавались как оружие против войн. Главная цель — предотвращение войны. Чтобы люди как-то больше сдружились, сблизились. И вот сейчас на деле мы видим другое. Получается, что спорт становится политизированным. Особенно в последнее время, особенно Олимпийские игры и так далее.

Это одна большая, неделимая семья — Россия и Украина. И на этом все будет держаться.

Знаете, нашим уважаемым людям — то есть звездам спорта, шоу-бизнеса и так далее — нужно брать пример с Александра Усика.

Если лидеры общественного мнения будут стоять до последнего, будут стоять на своем — на мире и братстве, — то никто не сможет стравить братьев. Никто не сможет посеять разлад и устроить войну.

Знаете, у нас в России к украинцам всегда относились как к своим. Вот именно как к своим больше русские относятся к украинцам. А в Украине все больше людей, которые почему-то мнят себя европейцами и стараются, наверное, более холодно относиться к русским. Это мое мнение.

Все в России Усика считают своим, поэтому к нему и относятся хорошо. Тем более, я еще раз повторюсь, он говорит на понятном для нас всех языке.

Есть же еще поговорка: будь проще, и люди к тебе потянутся. Я думаю, это полностью характеризует Усика. Он простой парень, открытый. Вдобавок он очень хорошо относится к России. Вот и все. Поэтому, если он к нам хорошо относится... Знаете, песня есть: «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется». Вот и он этой улыбкой делится, и она ему не раз возвращается.