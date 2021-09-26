Организаторы боя спасли Джошуа от позора. Украинские СМИ ликуют после победы Усика

Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинские СМИ, спортивные и не только, отреагировали на успех своего соотечественника и посвятили этой победе свои материалы.

«Джошуа удивил, отдав инициативу Усику»

Сайт Sport.ua подчеркнул, что украинец одержал победу благодаря умному боксу.

«Ближе к середине боя стало вырисовываться преимущество Усика, который забрал несколько раундов и поставил перед Джошуа сложные проблемы, — пишет автор статьи. — Энтони пытался нащупать болевые точки соперника, но не получалось, а Усик раз за разом попадал по сопернику. Энтони был обескуражен и не знал, что делать. И только пропускал и пропускал жалящие удары от Усика. Это был очень интенсивный бой.

Ближе к 10-му раунду на ринге стало меньше движения. Джошуа был явно как сам не свой в ринге. Не работала его атака, которая всем запомнилась в бою против Владимира Кличко. Здесь же все шло под контролем Усика. У Джошуа возникли проблемы с правым глазом, и из-за гематомы глаз просто закрывался! Но и Джошуа иногда попадал, и кровь выступила на лице Усика из-за рассечения. Украинец терпел отлично и в конце 12-го раунда выдал мощнейшую атаку, не оставив сомнений в победителе боя.

Усик продемонстрировал умный бокс, победил Джошуа по очкам и забрал у британца 4 пояса".

Sport.ua.

Tribuna.com пишет, что британец в целом разочаровал, отдав инициативу сопернику с первых раундов и не показав ничего из того, чего от него ждали.

«От Энтони Джошуа ожидали ураганной скорости в первых раундах: практически все предполагали, что чемпион попробует задавить претендента мощью, антропометрией и атлетизмом, — говорится в материале. — Но Энтони удивил, отдав инициативу, а вот Усик с первых раундов включил главные козыри. Александр шикарно перемещался, работал на ногах, пристреливался передней рукой и точечно заряжал левый прямой.

На старте Джошуа практически не уступал в скорости, но заметно проседал в активности и общем количестве ударов. Британец гораздо реже их выбрасывал, еще меньше попадал. Усик же не переставал работать, фактически не замедляясь. К середине поединка показалось, что украинец немного проседает функционально, и именно в этот момент должен включиться Энтони, но Джошуа ничего сопернику не предлагал.

Усик полностью навязал британцу темп: бил часто и разнообразно, уходил с линии атак и так и не дал Джошуа приспособиться к манере боя. Но если от Александра примерного этого и ждали — скорости и техники, то Энтони откровенно разочаровал. Он не показал абсолютно ничего: ни тактики, ни способности меняться по ходу поединка, ни заготовок под конкретного оппонента.

Конец 12-го раунда вообще превратился для Джошуа в ад: он едва стоял на ногах у канатов, пока Усик его избивал. Было бы еще лишних секунд 30 — и все закончилось бы нокаутом. Но в итоге все услышали судейские записки: 117-112, 116-112, 115-113.

«Организаторы боя спасли британца от позора»

Sports.segodnya.ua считает, что Джошуа спасся от нокаута только благодаря преждевременному удару гонга. «У Усика украли нокаут! В гонг ударили раньше, чтобы спасти Джошуа от позора», — такое заглавие подобрал для своей статьи редактор сайта Олег Люлька.

«Александр Усик одолел Энтони Джошуа единогласным решением судей — 117:112, 116:112, 115:113. Но победа украинца могла быть еще убедительней, если бы не низость организаторов, — считает автор. — На последней минуте заключительного раунда поединка в Лондоне Александр Усик обрушился градом ударов на Энтони Джошуа, который еле стоял на ногах. Еще чуть-чуть, и был бы нокаут.

Однако организаторы боя, компания Matchroom Boxing, видимо, решили спасти Энтони Джошуа от позора — и гонг прозвучал на пять секунд раньше времени. Возможно, их и не хватило Усику, чтобы завладеть чемпионскими поясами WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе не просто единогласным решением судей, а нокаутом".

Sports.segodnya.ua.

Сайт prosportua.com раскритиковал одного из судей, который отдал победу Усику со счетом 115:1132

«Украинец Александр Усик (19-0, 14 КО) одержал чистую победу над чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), — говорится в материале. — Победа была одержана единогласным решением судей — 117:112, 116:112, 115:113.

Сразу отметим, что последняя оценка выглядит просто насмешкой над происходившим в ринге, поскольку перевес Усика по очкам от раунда к раунду только увеличивался. Пожалуй, до шестого раунда никаких серьезных действий Джошуа зрители вообще не увидели. И даже то, что Усику прилетело в шестом раунде он почти сразу отыграл в седьмом.

Дальнейшая стадия боя прошла под диктовку украинца, но все же беспокойство не покидало, памятуя историю с Хижняком на Олимпиаде, где при полном преимуществе украинца один единственный зевок все испортил.

К счастью, Усику удалось избежать этой печальной участи. Правда, не удалось избежать другой — в конце 12-го раунда он уже откровенно добивал Джошуа, но британец все-таки закончил бой на ногах. Таким образом из рук Александра ушла вишенка на торте, но не сам торт. Когда объявлялось судейское решение ни малейших сомнений в том, кто выиграл бой, не было".

Рrosportua.com.

Украинская служба ВВС пишет о том, что даже британские комментаторы еще до окончания боя прогнозировали победу Усика.

«В одиннадцатом раунде спортсмены действовали от обороны и пытались поймать соперника на ошибке, но никому это по-настоящему не удалось, — пишет ВВС. — Но Усик все же доминировал и даже британские комментаторы еще до окончания боя начали прогнозировать его победу.

Бой достиг апогея своего напряжения, и в финальной части Александр Усик продолжил попадать в голову Джошуа. А в конце украинец прижал британца к краю ринга. Чемпион устоял, как казалось, из последних сил — нокдауна не получилось. Судьи единогласно отдали победу украинцу".

Украинская служба ВВС.

«Это была битва двух гладиаторов»

Сайт Xsport.ua сравнил поединок с гладиаторскими боями.

«Это была битва двух гладиаторов, — говорится в статье. — На протяжении всего поединка украинец очень классно двигался, здорово выходил на дистанцию атаки и несколько раз потряс британца. В 12-м раунде Усик и вовсе практически нокаутировал Джошуа, однако того спас гонг. Как итог — даже в Лондоне судьи единогласно провозгласили новым чемпионом мира Александра Усика (117:112, 116:112, 115:113).

Усик стал только третьим боксером в истории после Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, который завоевал чемпионские пояса в тяжелом и супертяжелом весах. Также Александр вернул в Украину пояса, которыми ранее владел Владимир Кличко".

«Приветствуйте нового чемпиона! — с таким заглавием вышел материал на UA-Футбол. — Александр Усик разбил Энтони Джошуа.

В первых раундах Александр Усик пытался действовать максимально быстро, Джошуа занял центр ринга и выжидал свой момент для удара. Украинцу довольно сложно было подобраться к сопернику, поскольку Джошуа умело держал дистанцию. А уже в третьем раунде Усику удалось хорошо попасть в голову Энтони левым боковым, после чего британец даже был вынужден клинчевать.

Поняв, что дебют остался за украинцем, в четвертом раунде Джошуа активизировался. Однако уже в следующей трехминутке Усик продолжал обстреливать британца большим количеством своих джебов, хотя и Энтони несколько раз хорошенько приложился по блоку. В шестом раунде боксеры взяли своеобразный отдых, но перед самым гонгом Усик пропустил опасный боковой.

А вот седьмой раунд стал бенефисом Усика. После одного из прямых Александра Джошуа даже попятился к канатам, но удержался на ногах. Украинец продолжил доминировать, но отправить на канвас соперника не смог. Развить успех Усику в следующем раунде соперник не дал — несколькими жесткими встречными по корпусу он сбил наступление Александра. Впрочем, нельзя было сказать, что британец взял трехминутку.

В девятом раунде показалось, что Усик взял паузу, которой Джошуа, впрочем, полноценно воспользоваться не смог. В десятом раунде у Александра возникло рассечение, но и лицо Джошуа было припухшими от регулярных попаданий от украинского боксера. В 11-м раунде Усик с гонгом бросился на соперника и впоследствии попадал в голову британцу, тот упрямо надеялся на так называемый «лаки-панч» и несколько раз был близок к тому, чтобы попасть. Однако Александр был неуловимым. Наконец в 12-м раунде Энтони мощно встретил украинца, но тот мгновенно ответил боковыми. Более того, на последних секундах Усик расстрелял Джошуа серией и тот едва удержался на ногах".

UA-Футбол.

«Наследник Кличко»

ТСН напоминает, что Усик повторил успех братьев Кличко. Старший из них, мэр Киева Виталий Кличко прибыл на поединок в Лондон и поздравил Александра с победой после окончания боя

«Наследник Кличко: Усик сенсационно победил Джошуа и завоевал четыре пояса в супертяжелом весе, — так был озаглавлен материал. — Украинец Александр Усик единогласным решением судей победил чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO британец Энтони Джошуа и завоевал пояса, которыми тот владел.

Поединок прошел в достаточно осторожной манере. Но все же Усик чуть лучше начал бой, сразу же захватив инициативу. При этом ударов украинец выбрасывал не так много. Джошуа и вовсе действовал слишком инертно. Почти в каждом раунде Александр был ненамного, но все же лучше соперника, который смог попасть по украинцу за весь бой считанное число раз.

В финальных раундах преимущество Усика было уже ощутимым. В заключительной трехминутке от падения Энтони спас лишь гонг. Счет на судейских записках: 117-112, 116-112, 115-113. Таким образом, Усик завоевал пояса IBF, WBO, WBA Super и IBO, которыми ранее владели братья Кличко".

По мнению НВ, Джошуа выиграл только шестой и десятый раунды.

«Украинский боксер с самого начала поединка обозначил свое преимущество, которое сперва было небольшим, но затем стало укрепляться, — указывает автор. — Усик действовал быстрее в ринге, из-за чего Джошуа редко удавалось доставать соперника. Только в шестом раунде британскому бойцу удалось перебоксировать своего оппонента, но все равно он добился своего за счет небольшого количества ударов.

После этого Усик снова диктовал свой бокс в ринге для Джошуа, который сумел выиграть лишь в 10-й трехминутке. Наконец, в двух заключительных раундах украинец выглядел на голову сильнее британца, который на последних секундах едва не оказался в нокауте. В итоге Усик выиграл бой и сразу четыре чемпионских титула единогласным решением судей".

Украинский боксер Александр Усик в поединке за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA/IBF/WBO/IBO победил британца Энтони Джошуа. Поединок в тяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

На счету 34-летнего Усика 19 побед в 19 поединках на профессиональном ринге (13 нокаутов), у 31-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаута) при двух поражениях. Боксерский вечер прошел в Лондоне на стадионе ФК «Тоттенхэм». Телеканал РЕН ТВ транслировал бой Усика и Джошуа в прямом эфире.