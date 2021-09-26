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Организаторы боя спасли Джошуа от позора. Украинские СМИ ликуют после победы Усика

Евгений Петров
Евгений Петров
Корреспондент
Сегодня, 08:05
Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Фото Sky Sports Sport.ua. Sports.segodnya.ua. Рrosportua.com. Украинская служба ВВС. UA-Футбол.
Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Фото Sky Sports
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Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинские СМИ, спортивные и не только, отреагировали на успех своего соотечественника и посвятили этой победе свои материалы.
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«Джошуа удивил, отдав инициативу Усику»

Сайт Sport.ua подчеркнул, что украинец одержал победу благодаря умному боксу.

«Ближе к середине боя стало вырисовываться преимущество Усика, который забрал несколько раундов и поставил перед Джошуа сложные проблемы, — пишет автор статьи. — Энтони пытался нащупать болевые точки соперника, но не получалось, а Усик раз за разом попадал по сопернику. Энтони был обескуражен и не знал, что делать. И только пропускал и пропускал жалящие удары от Усика. Это был очень интенсивный бой.

Ближе к 10-му раунду на ринге стало меньше движения. Джошуа был явно как сам не свой в ринге. Не работала его атака, которая всем запомнилась в бою против Владимира Кличко. Здесь же все шло под контролем Усика. У Джошуа возникли проблемы с правым глазом, и из-за гематомы глаз просто закрывался! Но и Джошуа иногда попадал, и кровь выступила на лице Усика из-за рассечения. Украинец терпел отлично и в конце 12-го раунда выдал мощнейшую атаку, не оставив сомнений в победителе боя.

Усик продемонстрировал умный бокс, победил Джошуа по очкам и забрал у британца 4 пояса".

Sport.ua.
Sport.ua.

Tribuna.com пишет, что британец в целом разочаровал, отдав инициативу сопернику с первых раундов и не показав ничего из того, чего от него ждали.

Александр Усик празднует победу над Энтони Джошуа.Просто красавец. Усик переиграл Джошуа и стал чемпионом мира

«От Энтони Джошуа ожидали ураганной скорости в первых раундах: практически все предполагали, что чемпион попробует задавить претендента мощью, антропометрией и атлетизмом, — говорится в материале. — Но Энтони удивил, отдав инициативу, а вот Усик с первых раундов включил главные козыри. Александр шикарно перемещался, работал на ногах, пристреливался передней рукой и точечно заряжал левый прямой.

На старте Джошуа практически не уступал в скорости, но заметно проседал в активности и общем количестве ударов. Британец гораздо реже их выбрасывал, еще меньше попадал. Усик же не переставал работать, фактически не замедляясь. К середине поединка показалось, что украинец немного проседает функционально, и именно в этот момент должен включиться Энтони, но Джошуа ничего сопернику не предлагал.

Усик полностью навязал британцу темп: бил часто и разнообразно, уходил с линии атак и так и не дал Джошуа приспособиться к манере боя. Но если от Александра примерного этого и ждали — скорости и техники, то Энтони откровенно разочаровал. Он не показал абсолютно ничего: ни тактики, ни способности меняться по ходу поединка, ни заготовок под конкретного оппонента.

Конец 12-го раунда вообще превратился для Джошуа в ад: он едва стоял на ногах у канатов, пока Усик его избивал. Было бы еще лишних секунд 30 — и все закончилось бы нокаутом. Но в итоге все услышали судейские записки: 117-112, 116-112, 115-113.

Энтони Джошуа против Александра Усика.«Усик доказал, что он великий. Моментами Джошуа казался совсем беспомощным«

«Организаторы боя спасли британца от позора»

Sports.segodnya.ua считает, что Джошуа спасся от нокаута только благодаря преждевременному удару гонга. «У Усика украли нокаут! В гонг ударили раньше, чтобы спасти Джошуа от позора», — такое заглавие подобрал для своей статьи редактор сайта Олег Люлька.

«Александр Усик одолел Энтони Джошуа единогласным решением судей — 117:112, 116:112, 115:113. Но победа украинца могла быть еще убедительней, если бы не низость организаторов, — считает автор. — На последней минуте заключительного раунда поединка в Лондоне Александр Усик обрушился градом ударов на Энтони Джошуа, который еле стоял на ногах. Еще чуть-чуть, и был бы нокаут.

Однако организаторы боя, компания Matchroom Boxing, видимо, решили спасти Энтони Джошуа от позора — и гонг прозвучал на пять секунд раньше времени. Возможно, их и не хватило Усику, чтобы завладеть чемпионскими поясами WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе не просто единогласным решением судей, а нокаутом".

Sports.segodnya.ua.
Sports.segodnya.ua.

Сайт prosportua.com раскритиковал одного из судей, который отдал победу Усику со счетом 115:1132

«Украинец Александр Усик (19-0, 14 КО) одержал чистую победу над чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), — говорится в материале. — Победа была одержана единогласным решением судей — 117:112, 116:112, 115:113.

Сразу отметим, что последняя оценка выглядит просто насмешкой над происходившим в ринге, поскольку перевес Усика по очкам от раунда к раунду только увеличивался. Пожалуй, до шестого раунда никаких серьезных действий Джошуа зрители вообще не увидели. И даже то, что Усику прилетело в шестом раунде он почти сразу отыграл в седьмом.

Дальнейшая стадия боя прошла под диктовку украинца, но все же беспокойство не покидало, памятуя историю с Хижняком на Олимпиаде, где при полном преимуществе украинца один единственный зевок все испортил.

К счастью, Усику удалось избежать этой печальной участи. Правда, не удалось избежать другой — в конце 12-го раунда он уже откровенно добивал Джошуа, но британец все-таки закончил бой на ногах. Таким образом из рук Александра ушла вишенка на торте, но не сам торт. Когда объявлялось судейское решение ни малейших сомнений в том, кто выиграл бой, не было".

Рrosportua.com.
Рrosportua.com.

Украинская служба ВВС пишет о том, что даже британские комментаторы еще до окончания боя прогнозировали победу Усика.

«В одиннадцатом раунде спортсмены действовали от обороны и пытались поймать соперника на ошибке, но никому это по-настоящему не удалось, — пишет ВВС. — Но Усик все же доминировал и даже британские комментаторы еще до окончания боя начали прогнозировать его победу.

Бой достиг апогея своего напряжения, и в финальной части Александр Усик продолжил попадать в голову Джошуа. А в конце украинец прижал британца к краю ринга. Чемпион устоял, как казалось, из последних сил — нокдауна не получилось. Судьи единогласно отдали победу украинцу".

Украинская служба ВВС.
Украинская служба ВВС.
Энтони Джошуа против Александра Усика.«Не думаю о реванше. Я думаю о своей жене сейчас, понял?» Что сказал Усик после победы над Джошуа

«Это была битва двух гладиаторов»

Сайт Xsport.ua сравнил поединок с гладиаторскими боями.

«Это была битва двух гладиаторов, — говорится в статье. — На протяжении всего поединка украинец очень классно двигался, здорово выходил на дистанцию атаки и несколько раз потряс британца. В 12-м раунде Усик и вовсе практически нокаутировал Джошуа, однако того спас гонг. Как итог — даже в Лондоне судьи единогласно провозгласили новым чемпионом мира Александра Усика (117:112, 116:112, 115:113).

Усик стал только третьим боксером в истории после Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, который завоевал чемпионские пояса в тяжелом и супертяжелом весах. Также Александр вернул в Украину пояса, которыми ранее владел Владимир Кличко".

«Приветствуйте нового чемпиона! — с таким заглавием вышел материал на UA-Футбол. — Александр Усик разбил Энтони Джошуа.

В первых раундах Александр Усик пытался действовать максимально быстро, Джошуа занял центр ринга и выжидал свой момент для удара. Украинцу довольно сложно было подобраться к сопернику, поскольку Джошуа умело держал дистанцию. А уже в третьем раунде Усику удалось хорошо попасть в голову Энтони левым боковым, после чего британец даже был вынужден клинчевать.

Поняв, что дебют остался за украинцем, в четвертом раунде Джошуа активизировался. Однако уже в следующей трехминутке Усик продолжал обстреливать британца большим количеством своих джебов, хотя и Энтони несколько раз хорошенько приложился по блоку. В шестом раунде боксеры взяли своеобразный отдых, но перед самым гонгом Усик пропустил опасный боковой.

А вот седьмой раунд стал бенефисом Усика. После одного из прямых Александра Джошуа даже попятился к канатам, но удержался на ногах. Украинец продолжил доминировать, но отправить на канвас соперника не смог. Развить успех Усику в следующем раунде соперник не дал — несколькими жесткими встречными по корпусу он сбил наступление Александра. Впрочем, нельзя было сказать, что британец взял трехминутку.

В девятом раунде показалось, что Усик взял паузу, которой Джошуа, впрочем, полноценно воспользоваться не смог. В десятом раунде у Александра возникло рассечение, но и лицо Джошуа было припухшими от регулярных попаданий от украинского боксера. В 11-м раунде Усик с гонгом бросился на соперника и впоследствии попадал в голову британцу, тот упрямо надеялся на так называемый «лаки-панч» и несколько раз был близок к тому, чтобы попасть. Однако Александр был неуловимым. Наконец в 12-м раунде Энтони мощно встретил украинца, но тот мгновенно ответил боковыми. Более того, на последних секундах Усик расстрелял Джошуа серией и тот едва удержался на ногах".

UA-Футбол.
UA-Футбол.
Энтони Джошуа&nbsp;&mdash; Александр Усик.Усик победил Джошуа в поединке за звание чемпиона мира!

«Наследник Кличко»

ТСН напоминает, что Усик повторил успех братьев Кличко. Старший из них, мэр Киева Виталий Кличко прибыл на поединок в Лондон и поздравил Александра с победой после окончания боя

«Наследник Кличко: Усик сенсационно победил Джошуа и завоевал четыре пояса в супертяжелом весе, — так был озаглавлен материал. — Украинец Александр Усик единогласным решением судей победил чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO британец Энтони Джошуа и завоевал пояса, которыми тот владел.

Поединок прошел в достаточно осторожной манере. Но все же Усик чуть лучше начал бой, сразу же захватив инициативу. При этом ударов украинец выбрасывал не так много. Джошуа и вовсе действовал слишком инертно. Почти в каждом раунде Александр был ненамного, но все же лучше соперника, который смог попасть по украинцу за весь бой считанное число раз.

В финальных раундах преимущество Усика было уже ощутимым. В заключительной трехминутке от падения Энтони спас лишь гонг. Счет на судейских записках: 117-112, 116-112, 115-113. Таким образом, Усик завоевал пояса IBF, WBO, WBA Super и IBO, которыми ранее владели братья Кличко".

По мнению НВ, Джошуа выиграл только шестой и десятый раунды.

«Украинский боксер с самого начала поединка обозначил свое преимущество, которое сперва было небольшим, но затем стало укрепляться, — указывает автор. — Усик действовал быстрее в ринге, из-за чего Джошуа редко удавалось доставать соперника. Только в шестом раунде британскому бойцу удалось перебоксировать своего оппонента, но все равно он добился своего за счет небольшого количества ударов.

После этого Усик снова диктовал свой бокс в ринге для Джошуа, который сумел выиграть лишь в 10-й трехминутке. Наконец, в двух заключительных раундах украинец выглядел на голову сильнее британца, который на последних секундах едва не оказался в нокауте. В итоге Усик выиграл бой и сразу четыре чемпионских титула единогласным решением судей".

Украинский боксер Александр Усик в поединке за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA/IBF/WBO/IBO победил британца Энтони Джошуа. Поединок в тяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

На счету 34-летнего Усика 19 побед в 19 поединках на профессиональном ринге (13 нокаутов), у 31-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаута) при двух поражениях. Боксерский вечер прошел в Лондоне на стадионе ФК «Тоттенхэм». Телеканал РЕН ТВ транслировал бой Усика и Джошуа в прямом эфире.

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