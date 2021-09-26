«Украина возвращает свое». Реакция известных украинцев на победу Усика

По украинскому ТВ исторический бой с Джошуа не показали.

В ночь на 26 сентября бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе по боксу Александр Усик единогласным решением судей победил Энтони Джошуа, став обладателем титулов WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжах. Победил Усик довольно легко. Счет на судейских записках — 117:112, 116:112, 115:113 — не отражает происходящего в ринге: преимущество украинца было куда большим.

Владимир Зеленский, президент Украины:

«Украина возвращает свое. Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO (пояс WBO важнее, чем IBO, но, видимо, не по мнению Зеленского. — Прим. «СЭ») — опять, как это и должно быть, принадлежат украинцу. Саня, спасибо. Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций. Тяжелая, но поэтому еще более ценная победа. Браво, чемпион».

Україна повертає своє! Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO — знову, як це і має бути, належать українцю! Важка, але тому ще цінніша #перемога. Саня, дякую! Браво, Чемпіоне! Міць! Сила! #Усик! ??? ??? pic.twitter.com/GNIRBjmnGs — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2021

Виталий Кличко, бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, мэр Киева (присутствовал на бое):

«Друзья! Поздравляем Александра Усика, выигравшего четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе! Это был самый сложный бой в карьере Александра. И он вырвал победу в последних раундах, вернув пояса в Украину. Слава Украине!»

Александр Зинченко, полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины:

«Нет слов. Просто самый лучший», — сказал Зинченко в сториc Instagram.

Жан Беленюк, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе (2021):

«Это было феноменально! Профессор».

Евгений Селезнев, нападающий «Миная», бывший игрок сборной Украины:

«Брат, ты чемпион!!! Спасибо за эмоции!!»

Иван Редкач, профессиональный боксер:

«Смело скажу, Саша лучший боец Планеты! А друг вот вышел в ринг, но как лимона съел, даже не обнял. Это было красиво, ярко, волнительно, каждая секунда боя — шедевр от Саши!»

Дарья Белодед, двукратная чемпионка мира по дзюдо, бронзовая призерка Олимпиады:

«Аааа, эмоции переполняют. Лучший!»

Александр Гвоздик, бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC:

«УСИК ЧЕМПИОН!!! Или учебник: «Как стать Великим!» (а я его знаю, если что)».

Тарас Шелестюк, профессиональный боксер:

«Да, это случилось! Саня Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе и подтвердил мое мнение, что Джошуа самый удобный для него из всех чемпионов.

Украина гордится! Отличный и грамотный бой. Получил наслаждение от красивого бокса! Теперь ждем реванша и еще более уверенной победы!"

Дмитрий Гордон, журналист:

«С тех, кто болел за Сашу Усика, лайк».

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Бой Усика с Джошуа — возможно, главное спортивное событие для Украины в этом году (наряду с выступлением сборной Украины на чемпионате Европы по футболу). Однако этот поединок по украинскому ТВ не транслировался.