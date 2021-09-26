Мало кто верил, что это возможно. Но Александр Усик отобрал чемпионские титулы WBA, IBF и WBO в тяжелом весе у Энтони Джошуа.

Напор, интенсивность, темп. Это был Усик с самого начала боя — и до его конца. Легко постреливал с обеих рук, достал несколько раз с левой, затем хук с передней правой руки — достаточно заметные удары. Джошуа вроде бы занимал центр ринга, но по активности сильно уступал. Складывалось впечатление, что он думает, ждет — и считает. Пытается предугадать следующее действие Усика.

Задачи перебросать украинца количеством ударов перед ним не стояло. Три-четыре акцентированных попадания вполне могли нивелировать то, что делал претендент. Но для того, чтобы попадать — нужно хотя бы выбрасывать удары в цель. В третьем раунде у Джошуа появился джеб, осмелел — но в конце трехминутки съел левый прямой в голову так, что ноги чуть подогнулись.

В пятом раунде чемпион попал выброшенным не глядя быстрым кроссом... затем Джошуа начал чуть поднимать темп. Но вдруг успокоился. И в седьмом раунде Усик снова посадил его на заднюю ногу парочкой попаданий. Не тяжелых, не убийственных, но именно акцентированных — и британец начало удара не видел.

То, что было в 12-м раунде, иначе, чем катастрофой, для Джошуа не назовешь. Там, где нужно было закрывать шоу, он закрывался сам, Усик бомбил хуками и прямыми, с поразительной легкостью попадая через раз точно в голову, причем даже через защиту эффект был убийственный.

После нокаута от Энди Руиса британец не был таким избитым. Весь бой урон накапливался, у обоих участников, но голова Джошуа не выдержала первой.

Гонг его спас, Усик поставил точку. Это то, что было.

Чего не было. Силового давления от Джошуа. Клинчей (практически). Джебов чуть пониже подбородка, в грудь — чтобы соперник на них натыкался. Серий по три-четыре удара, чтобы доставать Усика не первым и не вторым, а третьим или четвертым ударом. В восьмом раунде он понял, что пора варьировать ходы — и дважды пробил по корпусу правой. Но дальше был гонг — и развития в следующих раундах не было.

Крутизна Александра Усика в том, что он заставил Джошуа вести неудобный для себя бой. Не использовать свои преимущества. Гоняться за чужой тенью. Как можно догнать тень?! Усик оставлял ложные цели, показывал движение правым плечом, а бил с левой, делал уклон, но не назад, а шел с ударом вперед. И Энтони Джошуа так ничего и не понял. Выглядел большим и глупым. Такое ощущение, что он мог и хотел в какой-то момент включиться по полной, но после отрезвляющих ударов начались нехорошие воспоминания о том, как голова встречается с кулаком, а затем с настилом ринга. А потом рефери считает, а ты теряешь контроль.

Собственно, Энтони и есть большой и глупый боксер. И не заслуживает титулов по трем версиям. А вот Александр Усик заслужил. Заработал. Забрал. Уделал всех. Как он сказал тогда после боя с Гассиевым на весь Олимпийский: «Батя в здании!»

Мозги в боксе все еще решают. Это хорошая новость. Плохая — время забыть про мегафайт Джошуа — Фьюри, сейчас все будут озабочены организацией реванша Усик — Джошуа, а когда пыль осядет, и определится победитель в трилогии Уайлдер — Фьюри, нам придется ждать еще год или больше до следующего крутого боя тяжеловесов. Спокойной жизни Усику, думаю, не дадут. Есть пункт о реванше в контракте. Но он же джокер, трикстер, он все может сделать по-своим правилам. Играть в блэкджек, когда соперник планировал в дурака. Да, Джошуа сыграл в дурака. И проиграл.