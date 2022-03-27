Бой с Гуше показал, что Цзю еще не готов к титульнику. Что Тиму делать дальше?

После сегодняшнего боя Тим подтвердил свою позицию претендента, но с чемпионским боем, кажется, лучше не торопиться.

Итак, Тим Цзю узнал, наконец, о таком потрясающем изобретении, как самолет, и покинул Австралию, как в свое время Крокодил Данди. Применил полученные в предыдущих боях навыки на вполне достойном сопернике, и местной публике это, похоже, понравилось. А еще журналистам там нравится, что когда нечего сказать — можно просто, ничего не выдумывая, полчаса сравнивать Тима с Костей Цзю и рассуждать о том, возьмет ли младший Цзю титул и будет ли в Зале славы.

Реальность такова: титул WBO, на который он претендует, у Брайана Кастаньо. Остальные пояса — у Джермелла Чарло. Первый бой Чарло — Кастаньо завершился вполне справедливой ничьей, реванш, уже один раз перенесенный, планируется на 14 мая.

Победитель боя, абсолютный чемпион мира, получится, будет полгода отдыхать. А еще он имеет уже троих претендентов по четырем версиям. Исроил Мадримов, Бахрам Муртазалиев — ну и Тимофей. Претендент по версии WBC может тоже проявиться внезапно, факт. То есть, выходит, очередь. Очень невыгодно становиться претендентом на пояса абсолютного чемпиона. Можно ждать своей очереди долго, целую вечность. Ну, как Марвину Хэглеру в свое время, если вы понимаете, о чем я.

И Тиму Цзю выгоднее, чтобы боя Чарло — Кастаньо вообще не было, тогда он реализует свое претендентство быстрее. Можно надеяться на травму кого-то, снова, можно резать козла и тыкать иголкой в куклу вуду (две куклы). Нанять колумбийских «сикарио», чтобы охотились за другими претендентами и расчистили ему путь.

Бой Тима Цзю и Террелла Гуше. Фото Getty Images

По правде говоря, бой с Гуше показал, что к чемпионам Цзю еще не готов. Брайана Карлоса Кастаньо не взять наглостью, темпом и тяжелыми ударами через защиту, он сам такой же мощный и терпеливый и работает как робот, по 6-8 раундов не снижая напора.

Джермелл Чарло — будет наказывать Тима с особым цинизмом, правым кроссом через руку, хуком в голову, как только он подойдет ближе необходимого. А еще — впервые Тима будут бить по корпусу, часто, от души и с удовольствием. Голова может иметь какой-то предел прочности, а внутренние органы, не защищенные ребрами, первым делом тебя сдадут.

А следом за ними — судьи. Видели, что сделали трое у ринга сегодня утром? Один увидел, что Гуше взял пять раундов. Другой — четыре. Рефери решил не считать нокдаун (возможно, кстати, и правильно — но могут быть разночтения). Адаптироваться нужно не только к новым соперникам и конкурентной среде в дивизионе, но и к недомашнему судейству.

Поэтому настойчиво рекомендую Тиму, ради его собственного блага, выбирать соперников из топ-15 рейтинга, идти прямо по списку, по телефонной книге. Там есть все — можно найти даже нового тренера, если вдруг такое желание возникнет. Или даже промоутера.