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Тим Цзю против Харрисона, бой за звание чемпиона мира по версии WBO: основная информация

Отдел единоборств «СЭ»
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Тим Цзю и Тони Харрисон
Тим Цзю и Тони Харрисон.
Фото Getty Images
Тим Цзю и Тони Харрисон
Тим Цзю и Тони Харрисон.
Фото Global Look Press
Тим Цзю
Тим Цзю.
Фото Getty Images
Тим Цзю
Тим Цзю.
Фото Getty Images
Тони Харрисон
Тони Харрисон.
Фото Getty Images
Тим Цзю
Тим Цзю.
Фото Getty Images
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Ответы на часто задаваемые вопросы о предстоящем боксерском поединке.

Когда и где пройдет бой Тима Цзю с Харрисоном?

Поединок Тима Цзю и Тони Харрисона состоится 12 марта. Поединок пройдет в Сиднее, Австралия. Тим Цзю и Тони Харрисон подерутся в Qudos Bank Arena. Тим Цзю — обязательный претендент на титул в первом среднем весе, он встретится с Харрисоном из-за травмы действующего чемпиона, Джермелла Чарло. Бой пройдет за временный титул чемпиона WBO в первом среднем весе.

Во сколько начинается и где смотреть трансляцию боя Тим Цзю — Тони Харрисон?

Боксерский турнир с главным боем между Цзю и Харрисоном начнется в 2:00 утра по московскому времени, поединок Тимофея и Тони должен стартовать ориентировочно в 6:00. Прямая трансляция турнира пройдет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».

Мнение аналитиков о бое Цзю — Харрисон

Букмекеры считают Тима Цзю серьезным фаворитом в поединке с Харрисоном. На победу сына Кости Цзю предлагается коэффициент 1,32, а на успех американца — 3,55. Что касается продолжительности поединка, здесь аналитики не смогли дать однозначные котировки. Если бой продлится дольше 10,5 раунда, сыграет ставка с кэфом 1,80. Коэффициент на завершение встречи до этой временной отметки равен 1,90.

Тим Цзю и Тони Харрисон
Тим Цзю и Тони Харрисон.
Фото Global Look Press

Мнение фанатов о бое Цзю с Харрисоном

«Это будет первое поражение Цзю», — написал пользователь hant64.

«Можно сказать, что это самый сложный соперник на данном этапе. У его отца тоже было много таких, кто превосходил и в росте, и в риче, но Костя перемалывал их», — вспомнил юзер Leonid_Safonov.

«До 7-го раунда очкарик не дотянет, несмотря на свой рост и габариты», — уверен Арсик Юзбашьян.

«По мне — так Дзю аутсайдер в этом бою», — полагает imur1987008.

«Похоже, Тим пролетит», — сообщил IgorMttech.

Мнение боксера Эррола Спенса о бое Цзю — Харрисон

«Ставлю десятку [тысяч долларов], что Тони Харрисон устроит апсет», — написал Спенс в Twitter.

История противостояния Тима Цзю и Тони Харрисона

Поединок Тимофея с Тони Харрисоном был назначен 23 января 2023 года после того, как запланированный бой Тима Цзю с Джермеллом Чарло сорвался из-за перелома руки американцем. В этом бою Чарло защищал бы от Цзю пояс чемпиона в первом среднем весе, так что с Харрисоном российский австралиец будет биться за временный титул.

Тим Цзю. Биография Тима Цзю: боксерская династия, личная жизнь, гонорары

Краткая биография Тима Цзю

Тимофей Цзю родился 2 ноября 1994 года в Сиднее, Новый Южный Уэльс, Австралия. Родители Тима — легендарный боксер Константин Цзю и Наталья Серова. По национальности Тимофей — русский, но его отец также имеет корейские корни, так как дедушка Тима, Борис Цзю — кореец. У Тима Цзю четверо братьев и сестер — двое родных (Никита и Анастасия) и двое сводных (Владимир и Виктория). Младший брат Тима Никита Цзю — тоже профессиональный боксер.

Физические данные Тима Цзю

Рост Тима Цзю — 174 сантиметра, вес перед последним поединком — 69,5 килограмма, размах рук — 183 см.

Тим Цзю и&nbsp;Тони Харрисон. Биография Тони Харрисона: стал боксером благодаря отцу и деду

Краткая биография Тони Харрисона

Тони Харрисон родился 6 сентября 1990 года в Детройте, штат Мичиган, США. Харрисон воспитывался в боксерской семье. Его дедом был американский боксер Генри Хэнк (настоящее имя — Джозеф Харрисон), который одержал 62 победы (40 — досрочно), потерпел 30 поражений и один раз свел бой вничью. В 1963 году дед Тони Харрисона стал чемпионом Мичигана в полутяжелом весе. Отец Тони, Али Салаам, пошел по этому же пути, но выступал в полусреднем дивизионе, выиграв 11 поединков из 18. После завершения карьеры Салаам стал тренером.

Харрисон начал заниматься боксом в возрасте восьми лет. Такое решение приняла его мать, а отец был категорически против, чтобы Тони продолжал боксерскую династию. Позже Али Салаам стал тренировать Тони, увидел у него талант боксера и изменил мнение.

Физические данные Тони Харрисона

Рост Харрисона — 185 сантиметров, вес перед последним поединком — 69,5 килограмма, размах рук — 194 см.

Тим Цзю
Тим Цзю.
Фото Getty Images

Гонорары боя Тим Цзю — Тони Харрисон

Сколько заработает Тим Цзю

Гонорар Тима Цзю за поединок с Тони Харрисоном пока не раскрывался, но, по информации Fox Sports, за последний бой против Террела Гауши Тимофей заработал более 1 миллиона долларов.

Сколько заработает Тони Харрисон

Как и в случае с Тимом, точных сумм о гонораре Харрисона нет. Но ранее Forbes сообщал, что за чемпионский реванш против Джермелла Чарло Тони заработал 500 тысяч долларов.

Тим Цзю. Бой с Гуше показал, что Цзю еще не готов к титульнику. Что Тиму делать дальше?

История выступлений Тима Цзю

Профессиональный рекорд Тима Цзю в боксе — 21 победа и ни одного поражения. 15 боев Тимофей завершил досрочно.

Спортивная карьера Тима Цзю

Карьера Тима Цзю началась в декабре 2016 года, когда он единогласным решением судей одолел Зорана Кэссэди. Следующие пять боев Тимофея завершились досрочно во втором и третьем раундах. В шестом поединке он впервые бился за титул: в 10 раундах одолел Уэйда Райана и взял вакантный пояс WBC-ABCO Continental в первом среднем весе.

В 12-м профессиональном бою Цзю завоевал временный пояс WBA Oceania в поединке с Дентоном Васселлом, после чего все его бои были титульными. Тимофей бился за пояса по версиям ANBF, IBF и WBO, завоевывал их, а затем защищал. В данный момент Тим Цзю является рейтинговым боксером Всемирной боксерской ассоциации. В топ-15 первого среднего веса он занимает первую строчку.

История выступлений Тони Харрисона

Профессиональный рекорд Харрисона в боксе — 29 победы, три поражения и одна ничья. 21 поединок американец завершил нокаутом.

Тони Харрисон
Тони Харрисон.
Фото Getty Images

Спортивная карьера Тони Харрисона

Карьера Тони Харрисона в любительском боксе началась в июле 2010 года. На любительском ринге Тони провел 87 поединков, в 75 одержал победу, а в 12 проиграл. После поражения в полуфинале турнира «Золотые перчатки» в 2011 году Харрисон перешел в профессиональный бокс. Дебют состоялся в андеркарде боя между Владимиром Кличко и Дэвидом Хэем.

Харрисон долго не проигрывал. Он победил в первом 21 поединке по профи, причем лишь три раза довел до решения судей. Первое поражение случилось в 2015-м от Вилли Нельсона — Тони уступил техническим нокаутом в девятом раунде. За пояс Тони впервые побился спустя полтора года и проиграл во второй раз. Вакантный титул IBF World Super Welter забрал Джарретт Херд. Через два года звание чемпиона все же пришло к Харрисону: он одолел Джермелла Чарло единогласным решением судей и взял пояс чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе. Правда, в реванше Чарло нокаутировал Тони в 11-м раунде.

Результат предыдущего боя Тима Цзю

26 марта 2022 года состоялся поединок Тима Цзю и Террелла Гауши за пояс WBO Global в первом среднем весе. Сын Кости Цзю выиграл бой единогласным решением судей — 114-113, 116-111, 115-112.

Результат предыдущего боя Тони Харрисона

Последний поединок Харрисон выиграл у испанца Серхио Гарсии и завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBC Silver в первом среднем весе. Тони победил единогласным решением судей — 98-92, 100-90, 100-90.

Тим Цзю
Тим Цзю.
Фото Getty Images

Когда будет следующий бой Тима Цзю?

Следующий бой Цзю еще не анонсирован. В случае победы над Харрисоном им, очевидно, станет неоспоримый чемпион WBO в первом среднем весе Джермелл Чарло.

Когда будет следующий бой Тони Харрисона?

Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Харрисона. Если Тони победит Тима Цзю, он обгонит российского австралийца в рейтинге и получит право побиться за пояс с неоспоримым чемпионом WBO в первом среднем весе Джермеллом Чарло.

Какой рейтинг Тима Цзю сейчас?

Тим Цзю занимает 6-е место в рейтинге боксеров первого среднего веса по версии BoxRec. В рейтинге вне весовых категорий Цзю занимает 66-ю строчку.

Какой рейтинг Тони Харрисона сейчас?

Тони Харрисон занимает 8-е место в рейтинге боксеров первого среднего веса по версии BoxRec. В рейтинге вне весовых категорий Харрисон занимает 116-ю строчку.

Полный кард турнира

· Тим Цзю — Тони Харрисон

· Пауло Окусо vs. Юнески Гонсалес

· Сэм Гудман — Ти Джей Доэни

· Исаак Хардман — Роэн Мердок

· Никита Цзю — Бо Белбин

· Коен Мазудьер — Бен Махоуни

· Шанелл Дарган — Кортни Мартин

Тим Цзю
Тим Цзю.
Фото Getty Images

Общение с прессой

Пресс-конференция перед турниром

Перед боем бойцы настроены достаточно агрессивно друг другу. Тим Цзю не видит проблемы в сопернике, хотя и считает, что Харрисон сильнее Чарло: «Он выглядит хрупким. Я спарринговал с большими, сильными, несгибаемыми парнями, и он выглядит так, будто я могу разломить его пополам. Если бой продлится больше четырех раундов, у него будут проблемы. Его навыки лучше, чем у Чарло, он победил Чарло. Стили создают бои, но только потому, что у вас есть лучшие навыки, не означает, что вы всегда будете побеждать. Чем больше риск, тем больше награда, стремитесь к звездам».

Американец возмутился быстрым восхождением сына Кости Цзю. Харрисон считает, что оппозиция Тима куда слабее, чем у него: «Я не считаю Тима крутым. Если вы посмотрите на те препятствия, что я преодолел по пути наверх, вы поймете. Цзю ехал на лифте, а я шел по лестнице. В этом вся разница. Как Тим стал претендентом на пояс? Он побил всех в своем дворе. Понимаете, о чем я? Я не побил всех в Детройте. Я побил всех в Соединенных Штатах. Я не шучу, я настоящий претендент».

Бокс
Тим Цзю
Тони Харрисон
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