Биография Тима Цзю: боксерская династия, личная жизнь, гонорары

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12 марта в Сиднее, Австралия, состоится боксерский вечер, в главном событии которого Тим Цзю встретится с Тони Харрисоном в поединке за пояс временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. В преддверии боя вспоминаем самые интересные факты из биографии Цзю.

Данные спортсмена

Тиму Цзю 28 лет, его рост — 174 сантиметра, размах рук — 183 сантиметра, а вес в последних поединках — 69,5 килограмма.

Детские годы и юность

Где и когда родился спортсмен?

Тимофей Цзю родился 2 ноября 1994 года в Сиднее, Новый Южный Уэльс, Австралия. Родители Тима — легендарный боксер Константин Цзю и Наталья Серова. По национальности Тимофей русский, но его отец также имеет корейские корни, так как дедушка Тима, Борис Цзю, кореец. У Тима Цзю четверо братьев и сестер — двое родных (Никита и Анастасия) и двое сводных (Владимир и Виктория). Младший брат Тима Никита Цзю — тоже профессиональный боксер.

Фото Тима Цзю в детстве и юности

Тим Цзю в детстве. Фото Соцсети

Тим Цзю в детстве (посередине). Фото Соцсети

Тим Цзю в детстве. Фото Соцсети

Тим Цзю в детстве с отцом. Фото Соцсети

Тим Цзю в детстве (слева). Фото Соцсети

Спортивная карьера

Где выступал Тим Цзю?

Карьера Тима Цзю началась в декабре 2016 года, когда он единогласным решением судей одолел Зорана Кэссэди. Следующие пять боев Тимофея завершились досрочно во втором и третьем раундах. В шестом поединке он впервые бился за титул: в 10 раундах одолел Уэйда Райана и взял вакантный пояс WBC-ABCO Continental в первом среднем весе.

В 12-м профессиональном бою Цзю завоевал временный пояс WBA Oceania в поединке с Дентоном Васселлом, после чего все его бои были титульными. Тимофей бился за пояса по версиям ANBF, IBF и WBO, завоевывал их, а затем защищал.

Где сейчас выступает спортсмен?

В данный момент Тим Цзю является рейтинговым боксером Всемирной боксерской ассоциации. В топ-15 первого среднего веса он занимает первую строчку. Цзю должен был биться с чемпионом Джермеллом Чарло, но бой отменился из-за травмы руки у американца. В результате был организован поединок Цзю с Тони Харрисоном за временный пояс.

Достижения Тима Цзю

Чемпион по версии WBC-ABCO Continental в первом среднем весе

Временный чемпион по версии WBA Oceania в первом среднем весе

Чемпион по версии ANBF в первом среднем весе

Чемпион по версии IBF Australasian в первом среднем весе

Чемпион по версии WBO Global в первом среднем весе

Чемпион по версии Commonwealth Boxing Council в первом среднем весе

Чемпион по версии WBO Asia Pacific в первом среднем весе

Какая зарплата у Тима Цзю?

По информации Fox Sports, за последний поединок против Террела Гауши Тим Цзю заработал более 1 миллиона долларов.

Личная жизнь спортсмена

В 2016 году Тим Цзю познакомился с Александрой Константин на уроке бокса в Рокдейле. Девушка попросила Тима подержать лапы, пока она будет тренировать удары. Обычно Тим отказывает в таких просьбах, но для Александры сделал исключение. Подруга помогает Тимофею во время тренировок, сидит вместе с ним на диете и сопровождает на турниры. В данный момент пара не состоит в официальном браке. У Тима и Александры есть французский бульдог Пабло, Тим купил его в качестве награды за победу в первом бою.

Спортсмен сейчас

Фото Тима Цзю сейчас

Тим Цзю. Фото Соцсети

Тим Цзю. Фото Соцсети

Тим Цзю. Фото Соцсети

Тим Цзю. Фото Соцсети

Тим Цзю. Фото Соцсети

Где сейчас живет спортсмен?

Тим Цзю в данный момент проживает в Сиднее, Австралия.

Соцсети Тима Цзю

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской): https://www.instagram.com/timtszyu/

Twitter: https://www.twitter.com/tim_tszyu/