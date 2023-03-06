Биография Тима Цзю: боксерская династия, личная жизнь, гонорары
12 марта в Сиднее, Австралия, состоится боксерский вечер, в главном событии которого Тим Цзю встретится с Тони Харрисоном в поединке за пояс временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. В преддверии боя вспоминаем самые интересные факты из биографии Цзю.
Данные спортсмена
Тиму Цзю 28 лет, его рост — 174 сантиметра, размах рук — 183 сантиметра, а вес в последних поединках — 69,5 килограмма.
Детские годы и юность
Где и когда родился спортсмен?
Тимофей Цзю родился 2 ноября 1994 года в Сиднее, Новый Южный Уэльс, Австралия. Родители Тима — легендарный боксер Константин Цзю и Наталья Серова. По национальности Тимофей русский, но его отец также имеет корейские корни, так как дедушка Тима, Борис Цзю, кореец. У Тима Цзю четверо братьев и сестер — двое родных (Никита и Анастасия) и двое сводных (Владимир и Виктория). Младший брат Тима Никита Цзю — тоже профессиональный боксер.
Фото Тима Цзю в детстве и юности
Спортивная карьера
Где выступал Тим Цзю?
Карьера Тима Цзю началась в декабре 2016 года, когда он единогласным решением судей одолел Зорана Кэссэди. Следующие пять боев Тимофея завершились досрочно во втором и третьем раундах. В шестом поединке он впервые бился за титул: в 10 раундах одолел Уэйда Райана и взял вакантный пояс WBC-ABCO Continental в первом среднем весе.
В 12-м профессиональном бою Цзю завоевал временный пояс WBA Oceania в поединке с Дентоном Васселлом, после чего все его бои были титульными. Тимофей бился за пояса по версиям ANBF, IBF и WBO, завоевывал их, а затем защищал.
Где сейчас выступает спортсмен?
В данный момент Тим Цзю является рейтинговым боксером Всемирной боксерской ассоциации. В топ-15 первого среднего веса он занимает первую строчку. Цзю должен был биться с чемпионом Джермеллом Чарло, но бой отменился из-за травмы руки у американца. В результате был организован поединок Цзю с Тони Харрисоном за временный пояс.
Достижения Тима Цзю
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Чемпион по версии WBC-ABCO Continental в первом среднем весе
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Временный чемпион по версии WBA Oceania в первом среднем весе
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Чемпион по версии ANBF в первом среднем весе
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Чемпион по версии IBF Australasian в первом среднем весе
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Чемпион по версии WBO Global в первом среднем весе
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Чемпион по версии Commonwealth Boxing Council в первом среднем весе
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Чемпион по версии WBO Asia Pacific в первом среднем весе
Какая зарплата у Тима Цзю?
По информации Fox Sports, за последний поединок против Террела Гауши Тим Цзю заработал более 1 миллиона долларов.
Личная жизнь спортсмена
В 2016 году Тим Цзю познакомился с Александрой Константин на уроке бокса в Рокдейле. Девушка попросила Тима подержать лапы, пока она будет тренировать удары. Обычно Тим отказывает в таких просьбах, но для Александры сделал исключение. Подруга помогает Тимофею во время тренировок, сидит вместе с ним на диете и сопровождает на турниры. В данный момент пара не состоит в официальном браке. У Тима и Александры есть французский бульдог Пабло, Тим купил его в качестве награды за победу в первом бою.
Спортсмен сейчас
Фото Тима Цзю сейчас
Где сейчас живет спортсмен?
Тим Цзю в данный момент проживает в Сиднее, Австралия.
Соцсети Тима Цзю
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской): https://www.instagram.com/timtszyu/
Twitter: https://www.twitter.com/tim_tszyu/