Ковалев провел первый бой за 2,5 года. Соперник задал высокий темп, но Сергей его переиграл

39-летний российский боксер успешно дебютировал в первом тяжелом весе.

В ноябре 2019 года Сергей Ковалев проиграл нокаутом Саулю Альваресу, но заработал очень много денег: согласно отчету Атлетической комиссии Невады — 3 миллиона долларов, но в СМИ фигурировала и другая цифра — 12 миллионов. 30 января прошлого года Сергей мог провести бой с Бектемиром Меликузиевым, но его поймали на допинге (положительный результат на наличие синтетического тестостерона). В результате поединок сорвался, а Ковалев был наказан дисквалификацией, но краткосрочной, так что уже сегодня мы снова увидели его в ринге.

Что еще Крашер делал эти 2,5 года? Жил в Америке, ездил нетрезвым за рулем, судился (дело об избиении американской модели), грубо отреагировал на безобидные слова Кости Цзю, который по-отечески сказал что-то вроде «мне надо поговорить с Сергеем», — когда корреспондент «СЭ» спросил у него насчет желания Ковалева продолжать биться. А вообще, судя по соцсетям, у Сергея все хорошо. Сейчас ему 39, но имя он себе сделал, что дает возможность получать достойные гонорары.

Бой с его участием возглавил турнир «Бойцовского клуба» Triller. Это американский аналог «Бойцовского клуба» РЕН ТВ, где известные боксеры соседствуют в карде с, так скажем, бойцами-блогерами или кем-то в этом роде. Именно Triller проводил бой Майка Тайсона с Роем Джонсоном, бои Джейка Пола, бой Кубрата Пулева и экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнка Мира (это было избиение).

Также Triller любит сочетать бои с музыкальными выступлениями. Например, сегодня перед двумя последними боями вечера выступали рэперы из Cypress Hill и Onyx, чьей эмблемой во времена детства и юности Ковалева разукрасили тысячи подъездов российских панелек. Турнир прошел в стареньком Дворце спорта Forum, что в Инглвуде (округ Лос-Анджелес).

Соперником Ковалева был младший брат Кубрата Пулева — Тервел Пулев. Кубрат (29-2) дрался перед ними, победив по очкам Джерри Форреста (26-5-2).

Ковалев дебютировал в первом тяжелом весе. На взвешивании он показал 89 килограммов. Раньше Сергей, как известно, выступал в полутяжелом весе (до 79 кг). Еще год назад он говорил, что его оптимальный вес — 85 кг. Получается, четыре лишних кило... В общем, была тревога насчет того, будет ли Ковалев успевать за соперником, не будет ли он неповоротливым. Что касается его соперника, то Тервел Пулев до боя с Ковалевым не проигрывал — 16-0, но не побил ни одного мало-мальски известного соперника. А еще ему тоже 39 лет. Так что шансы Ковалева на победу, несмотря на неродную весовую, не выглядели маленькими.

Итак, бой. Первое — Сергей вышел не под «Вечно молодой, вечно пьяный», а под попсовый американский рэп (какой именно — уже не помню). Второе — Сергей не покрылся ржавчиной, он не был медленным и грузным, все в порядке.

Пулев показал себя обученным боксером (бронзовый призер Олимпиады-2012 все-таки) — постоянно двигался, не давал по себе жестко попадать и с самого начала задал высокий темп. Тем не менее Ковалев был лучше. Не намного, но лучше, причем практически в каждом раунде. Он владел инициативой, выбрасывал больше ударов. В поединке не было вязкого клинча, но не было и эпизодов, которые выделялись бы на общем фоне (разве что Пулев нечаянно ударил локтем в седьмом раунде), не было панчей, от которых подкашиваются ноги или голова отлетает куда-то к канатам. Так что выиграл тот, кто чаще попадал (Ковалев — 103 точных удара за 10 раундов, Пулев — 63). Какой раунд болгарин забрал без вопросов, так это восьмой (даже будто бы потряс российского боксера), остальные же прошли под контролем Сергея.

В послематчевом интервью Ковалев заверил, что следующий бой проведет лучше (хотя и этот провел вполне себе прилично, разве что в концовке подсел функционально). Может, Крашер еще и за титул побоксирует?