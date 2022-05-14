Ковалев три года дрался за бесплатно — за это время менеджер вложил в него $ 400 тысяч

Риск оправдался.

В ночь на 15 мая Сергей Ковалев проведет первый бой за 2,5 года. Соперник — непобежденный, но уже 39-летний болгарин Тервел Пулев. Это будет дебют Ковалева в первом тяжелом весе.

Сейчас с Сергеем довольно сложно сделать интервью. От СМИ он отгородился — видимо, теперь считает беседы с журналистами бессмылицей. Раньше, до всероссийской славы, Ковалев был весьма общителен, причем говорил фактурно, откровенно, со своим уличным жаргоном. Мы общались с ним несколько раз летом 2013-го, когда я работал в ТАСС (тогда — ИТАР-ТАСС), а Сергей готовился к чемпионскому бою с Натаном Клеверли.

И тогда Ковалев рассказал интересную детали: первые три года своей карьеры в Америки он боксировал бесплатно. Часто приходится слышать, что боксеры зарабатывают куда больше бойцов ММА. Действительно, гонорары у Сауля Альвареса и Тайсона Фьюри в разы больше, чем у, например, Чарльза Оливейры и Франсиса Нганну. Но ситуация, при которой российский боец приедет в США и будет биться без гонорара, нереальна. Как видим, в боксе такое возможно.

«Меня в Америку товарищ позвал, — вспоминал Ковалев. — Увиделись с ним как-то, а он: «Давай, приезжай!». Я ему: «Не хочу, не интересно». Считал, что в профессионалах головы отшибают. На самом деле, так и оно есть. Тем не менее, я решил рискнуть. Последней каплей стало поражение в Калининграде, снова в финале, и, разумеется, против местного бойца. Кроме того, меня ни на один турнир не вызвали. Даже на чемпионат России. Очень захотелось утереть им всем нос, доказать, что они не правы. И я поехал в США, где, кстати, всегда мечтал побывать. Зашел в один зал, в другой. Потренировался, поспарринговался с чемпионами. Смотрелся нормально. Потом дебютировал. Три года я боксировал на перспективу. Мне ничего не платили. Деньги я получил только за три последних боя.

Как так? Потому что промоутера не было. И в итоге меня заметили. Я подписал контракт с Main Events. Победил Томпсона, Кампильо и Уайта. Бой с Клеверли будет транслироваться на телеканале HBO. Это уже совсем другой уровень. И гонорар, естественно, будет серьезнее. Сейчас, честно говоря, денег до сих пор не хватает. Большое спасибо моему менеджеру Эгису Климасу. Три года он обеспечивал меня проживанием, питанием. Давал деньги на карманные расходы. Авиабилеты в Россию и даже в Таиланд покупал. Со временем я ему все отдам".

Климас в сентябре 2013-го сказал Sports.ru, что на первой встрече с Ковалевым сказал, что тот может заработать в США «миллионы долларов и стать звездой». Они дали друг другу по рукам, решили рискнуть. Ковалев с 2009 по 2012 годы провел в без гонорара 18 боев (17 в Америке, один в России). По словам Климаса, за это время он вложил в Сергея — 400 тысяч долларов!

«У меня была мысль какая? Я сделаю ему один бой, покажу, его увидят и сразу же начнем тут рубать, мешками деньги носить, — рассказал Климас в интервью украинскому промоутеру Александру Красюку (цитата по vringe.com). — Только вилы нужны, чтобы переворачивать деньги. Серега стремился, он работяга. Я сделал один бой, второй бой, третий бой, четвертый бой — промоутер не хочет. Я говорю Бобу Аруму: «Посмотри, вот хороший боксер». А он: «А что я буду делать с этим русским?» А еще тогда эта весовая категория была непопулярной.

Я Сереге говорю: «Я не знаю, что я буду делать. Непопулярная весовая категория». А он: «Ничего, Эгис, раскачаем». Я как бы в него верил, он в меня верил, и мы шли вперед. Я ему провел 18 боев. Я профинансировал ему полностью все 18 боев. Серега говорит, что 18 боев отбоксировал бесплатно. Первый гонорар Серега получил в девятнадцатом бою — 5 тысяч долларов от промоутера (бой-реванш с Дарнеллом Буном. — Прим. «СЭ»). Но мне было намного легче платить ему гонорар, чем выдержать его проживание. Полеты, перелеты, проживание, еще и женился в то время. И вот эти все расходы у меня где-то сошлись свыше 400 тысяч. И потом только выстрелил он".

В 2013-м Сергей нокаутировал Корнелиуса Уайта, получив 10 тысяч долларов. Затем гонорары росли и росли. В 2016-м Ковалев бился с Андре Уордом, заработав 2 миллиона долларов. В 2017-м они провели реванш, гонорар российского боксера не разглашался, но Сергей наверняка получил не меньше миллиона. А в 2019-м Ковалев вышел против Сауля Альвареса, забрав минимум 3 миллиона долларов (по некоторым данным — 12 миллионов). В общем, не прогадал Климас, когда начал отстраивать карьеру челябинца в Америке.