Ковалеву во время реванша с Уордом что-то подсыпали в воду?

Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе почуял неладное.

19 ноября 2016 года Сергей Ковалев провел бой с Андре Уордом. Американец победил единогласным решением судей. Однако российский боксер выглядел как минимум не хуже (а то и лучше) — даже отправил Уорда в нокдаун во втором раунде. 17 июня 2017-го состоялся реванш. Подготовка Ковалева к бою сопровождалась слухами о том, что его тренер — Джон Джексон — хотел переметнуться в лагерь Уорда, однако запросил слишком большой гонорар и договориться не получилось. Якобы Джексону разонравилось работать с Ковалевым, поскольку тот перестал его слушать.

Челябинец бой проиграл. В восьмом раунде Уорд пробил ниже пояса, Ковалев согнулся, и рефери остановил бой, зафиксировав победу американца техническим нокаутом. Ошибка рефери очевидна, однако Уорд в любом случае выигрывал. После этого поединка Андре завершил карьеру боксера, остановившись на рекорде 32-0.

Прошло три месяца, и Джон Джексон на подкасте ATG Radio объявил о прекращении работы с Ковалевым. Без скандала не обошлось.

«Я не стал афишировать, когда мне позвонили и предложили сменить лагерь, — сказал Джексон (перевод — Allboxing). — Я и Сергей прошли через множество неурядиц, потому что он настоящий засранец. Когда мне позвонили и предложили перейти [в команду Уорда], я сказал: «Это должно стоить того». Но тогда меня назвали бы предателем.

Но вы даже не представляете, как он [Ковалев] ведет себя в тренировочном лагере. Дошло до того, что перед каждым боем он хотел, чтобы мне урезали гонорар. С ним очень тяжело работать. Он создает плохой имидж россиянам. Я тренировал многих из них, и они отличные ребята. Они тебе последнюю майку отдадут, если нужно. А Ковалев — конкретный придурок. Он хочет, чтобы все было только для него. Он эгоистичен.

Мне говорили, что мне нужно было от него уйти, но я сохранял лояльность по отношению к Main Events и его менеджеру [Эгису Климасу], потому что они хорошо ко мне относятся. Они всегда следили за тем, чтобы за каждый бой я получал столько, сколько должен был получить. А этот парень, когда получал свой гонорар, не хотел платить сам. С ним тяжело всем. Он считает, что он добился всего сам, при этом не отдавая должное ни мне, ни его промоутерской компании Main Events. Его следующему тренеру я советую заранее подписать контракт, иначе Ковалев ему просто не заплатит".

Ковалев в ответ заявил, что Джексон — хороший человек, но как тренер ничего ему не дал. Но, как часто бывает, самые любопытные детали вскрылись спустя годы. И речь не о том, что в 2018-м тренер назвал Сергея скрытым расистом. Прошлой весной Ковалев дал интервью YouTube-каналу «PRO-бокс с Вадимом Гринихом», где дал понять: перед началом боя-реванша с Уордом ему что-то подмешали в воду.

«Много чего можно рассказать... Боя (второго боя с Уордом. — Прим. «СЭ») со второго раунда не помню вообще, — подчеркнул Ковалев. — Я очнулся от удара в восьмом раунде. Почувствовал удар и пришел в сознание. Понял: «Офигеть, я в опасности». И когда он ударил ниже пояса — это было не прямо по яйцам, но ниже пояса удар. И в этом я нашел возможность для паузы — чтобы рефери вынес ему замечание, а я дух перевел. И тут раз: «Стоп!» Я сижу и не понимаю, что произошло.

Я на 99,9 процента уверен, что Джон Джексон (бывший тренер Ковалева. — Прим. «СЭ») был в теме с его командой. Потому что он в момент подготовки заявил, что они приглашают его на свою сторону. Типа: «Присоединяйся к нашей команде». А он: «Нет, я с Ковалевым до талого!» И я такой: «Джон, да ты красавчик. Респект тебе и уважуха!» Я оценил это, стал еще больше ему доверять, что ли.

Вот... И получилось так, что они воспользовались этим. Я заказывал еду из ресторанов — чтобы не есть в отеле. Потому что настолько были ставки высоки. Для них [для команды Уорда] в первую очередь. Они не имели права проигрывать. Они обо всем позаботились. И я это все предугадывал.

Свою бутылку воды я дал Джексону. Говорю: «Джон, из этой бутылки воды будешь мне воду давать». Он: «Ок, ок!» Я после первого раунда возвращаюсь в угол, а он мне дает бутылку вообще другую. Я: «Погоди, где моя бутылка?» Он так невнятно говорит. Думаю: «Ну ок, это же Джон, он со мной в команде остался». И это все сыграло, как мне кажется. И дает он мне эту воду — и все, со второго раунда я бой не помню. Может быть, для кого-то это смешно звучит. Но факт остается фактом. Когда мне в восьмом раунде прилетел удар — я проснулся, в сознание пришел и офигел, что на самом деле произошло. Но... После такого бой не останавливают, не засчитывают нокаут. И они отказывались боксировать где-либо, кроме Лас-Вегаса".

Потом Ковалев начал работать с Бадди Макгиртом. Карьера Сергея пошла на спад — конечно, не из-за Макгирта. Сейчас Сергею 39 лет, и 14 мая он проведет свой первый за два с половиной года бой — в Инглвуде, Калифорния Крашер (34-4-1) выйдет в ринг против Тервела Пулева (39 лет, 16-0).