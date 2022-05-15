Новый Крашер. Какой оказалась перезагрузка Сергея Ковалева

В Инглвуде, США, одержал победу и дебютировал в новом для себя весе Сергей Ковалев. Теперь россиянин выступает в первом тяжелом дивизионе.

Если вы встали сегодня пораньше, чтобы не проспать бой Сергея Ковалева против Тервела Пулева, то должны быть немного в бешенстве. Главный бой уже давно должен был завершиться, но вместо этого я уже два раза посмотрел, как нокаутировали сына Эвандера Холифилда, как выиграли трое детей Фернандо Варгаса, а еще — как Кубрат Пулев зашнуровывает боксерки, а Джерри Форрест целый час бинтует руку, снимает тейп, примеряет перчатки, которые не налезают, ну и так далее. Все с периодическими включениями ведущих на студии, ди-джей сетом от сына Шона Комбса, песенками дочери Снупа Дога и интервью членов Атлетической комиссии штата Калифорния. Сергея Ковалева при этом даже не показывали. Наверное, он спал — как тогда перед боем с Альваресом...

Промоушен «Триллер» — не самый очевидный вариант места, где нужно драться некогда самому страшному человеку в боксе. Если помните, была у Ковалева когда-то такая репутация. У «Триллера» репутации, считайте, нет. Да, они сделали что-то забавное в 2019-м, Тайсон — Рой Джонс под вопли укуренного Снупа Дога. Затем делали бои Джейку Полу, пытались организовать возвращение Оскара Де Ла Хойи, забрали себе и не смогли сделать бой Лопес — Камбосос, зато «придумали» треугольный ринг и формат «боксеры против бойцов ММА» с «Металликой» на разогреве (или наоборот).

В итоге Кубрат Пулев отдал свои запасные перчатки Джерри Форресту, они, в отличие от привезенных промоутерами, налезли на его руку и тейп. И Кубрат, кстати, победил. И, если я правильно понял ведущих, снял свои перчатки и с разрешения комиссии передал их брату Тервелу Пулеву. Я удивлен, что у Ковалева были подходящие перчатки, а то пришлось бы разрешить Сергею пойти и отобрать их у кого-то на улице.

Ринг-герлз прижимались к анонсеру Майклу Бафферу, Пулев шел к рингу первым. Зал не был пустым, но часть публики, сорвавшейся только на рэп-батл групп Onyx и Cypress Hill, уже потеряла интерес к происходящему.

Сергей Ковалев в первом раунде избавлялся от ржавчины. 2,5 года без боев, когда тебе уже 39 лет, — это очень много. Запаздывал, в основном ногами, но затем нашел вроде бы свой ритм. Пулев попытался взять его «холодным» в начале боя, пробил несколько быстрых серий, и смотрелось это драматично. Со второго раунда у Ковалева заработал джеб, менее силовой, чем раньше, но вполне эффективный. Все равно казалось, что россиянин боксирует слишком открыто, причем в круизервейте он не может нависать над соперником, как раньше, и не имеет преимущества в мощи.

Затем Сергей начал работать по корпусу и встречать ударами. Пулев останавливался, но не был потрясен ни в одном из моментов. Ковалев экономил энергию. Ключ к победе лежал в том, чтобы не потерять концентрацию. Тренер Бадди Макгирт просил не искать нокаута. Сергей кивал.

Лицо соперника покрывалось небольшими гематомами, появилось рассечение. Тервел Пулев — хороший боксер, скорее с любительской, чем профессиональной манерой. Он опасный, но он не элита, просто хотя бы в части скорости и жесткости ударов. Даже его удар локтем в седьмом раунде, будто из муай-тай, не особенно Ковалева затормозил. Бадди требовал двойной, тройной джеб, включать ноги, не лезть в обмен ударами, но его боксер все равно к концу каждого раунда пытался запустить в цель комбинацию, оставаясь под огнем.

Статистика по ударам подтверждала эффективность джеба. 103 удара, 38 силовых, то есть остальное — джебы. Пулев донес до цели 35 силовых, а вот передняя рука у него так не работала.

Серийность работы, легкость на ногах выглядели уже как нечто само собой разумеющееся, но это явно давалось Ковалеву непросто. Как и в принципе попытки переделать себя и перезапустить карьеру в этом возрасте. Пока кажется, что это сработало. Новый вес, Kruiser Krusher Kovalev, история пишется дальше.

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Относительно недалеко от Инглвуда, в Карсоне (тоже Калифорния) выдали крутое шоу Джермелл Чарло и Брайан Кастаньо. Реванш за четыре пояса чемпиона в первом среднем весе превзошел по плотности действия и яркости первый бой, но дистанцию на этот раз он не прошел. Чарло спланировал все лучше: в 10-м раунде он посадил соперника в нокдаун жестким ударом вблизи, а затем добил. Получил тут же поздравления от одного из претендентов на пояса, Тима Цзю: «Отличный бой, жду тебя, когда будешь готов».