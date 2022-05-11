Самый сложный бой Ковалева: после пятого раунда ему отшибло память

«Сработал предохранитель, чтобы я выжил».

14 мая первый бой за два с половиной года проведет один из самых успешных российских боксеров XXI века — Сергей Ковалев. На турнире промоушена Triller в Инглвуде (Калифорния, США) его соперником станет болгарин Тервел Пулев. Сергей дебютирует в первом тяжелом весе — до 90,7 кг.

Ковалев активен в соцсетях. Судя по всему, у него все хорошо. Например, Сергея очень порадовал Дмитрий Бивол, победивший Сауля Альвареса. Сергей болел за него дома (в Калифорнии), сидя у телевизора, кричал «рыжего убей!» и «красавет!» (именно так — красавет). В какой форме Ковалев — непонятно, узнаем в бою с Пулевым, младшим братом известного тяжа Кубрата Пулева. Соперника Сергею подобрали подходящего: да, Тервел в профи еще не проигрывал (16-0), но ему тоже 39. Ковалев наверняка выйдет с недовесом: он не раз говорил, что его оптимальный вес — 85 кг. Но, возможно, это, наоборот, пойдет ему на пользу — будет переигрывать соперника на скорости.

Сергей давно не давал больших интервью. Последнее — YouTube-каналу PRO-бокс с Вадимом Гринихом в марте 2021-го. Там Ковалев рассказал несколько любопытных историй, парочку из которых мы опубликуем на этой неделе. Сегодня — о самом сложном бое в карьере Сергея. Ковалев удивил, назвав не бои с Андре Уордом или Саулем Альваресом, а победный восьмираундовый поединок с Дарнеллом Буном, который состоялся 9 октября 2010 года. Тогда Сергей выиграл раздельным решением судей. Загвоздка в том, что последние три раунда Ковалев забыл совсем — у него отшибло память.

«Даже до потери памяти у меня был, — сказал челябинец. — 10-й по счету. Есть такой боксер Дарнелл Бун. Считаю, что он недооценен. У него просто был неправильный промоушен. Неправильно его вели. А так бы, я считаю, он больших высот бы добился. Очень неудобный. Очень такой... Неординарный боксер.

До этого я выходил и в первом-втором раунде [побеждал нокаутом]. Говорил: «Эгис (Эгис Климас — менеджер Ковалева. - Прим. «СЭ»), ну хорош. Мне же уже охота чему-то научиться. А тут выходишь — и опыта никакого не набираешься». И здесь такой соперник. 35-3 или 35-5 — какой-то такой у него был рекорд. Около 40 боев. Ну и недооценил. В очередной раз. Получилось так, что у меня как раз была травма правой руки. В первом же раунде я попал ему в лоб и разбил на тот момент больную руку. После этого бить ей уже толком не мог. После пятого раунда сел в угол и почувствовал такую усталость... Дышал сильно-сильно. И не помню, что после этого было.

По пути в раздевалку — как ежик из тумана. Все светлее, светлее и светлее. Идем с Эгисом, говорю ему: «Эгис, вообще не помню, че было. Кому руку-то подняли?» — «Вообще не помнишь?» — «Представляешь, вообще не помню, че было. Наверное, после раунда пятого-шестого». Он: «Как так? Не помнишь, что ты в нокдауне был?» — «Я еще и в нокдауне был?!» — «Да ладно, ты меня пугаешь». — «Я сам че-то это...» Потом — раз, и все: в сознание пришел. После того как я такой рассеянный был, я где-то минуты за три отдышался.

Потом попал к доктору на очередное обследование и задал вопрос об этом. И он ответил: «Мозг — самый энергопотребляемый орган в нашем организме. И то, что ты не помнишь, — это сработал предохранитель, чтобы ты выжил. То есть он [мозг] включил его, чтобы тебе не погибнуть, а ты продолжил на автомате делать то, что делаешь много лет». Я офигел, если честно".

Интересно, что в интервью сразу после боя Ковалев заявил, что во время поединка чувствовал себя хорошо. Да и вообще Сергей выглядел бодрым — даже замотался во флаг России.

1 июня 2012-го между Ковалевым и Буном состоялся реванш. Сергей победил техническим нокаутом во втором раунде. Этот бой Ковалев считает важнейшим для себя. «Мой 19-й бой. С него и началась моя боксерская карьера. За этот бой я получил свой первый гонорар — 5 тысяч долларов. И со мной подписала контракт [промоутер] Кэти Дува», — подчеркнул боксер.