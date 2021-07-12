Безумие в «Гардене». Как Голота и Риддик Боу напугали даже мэра Нью-Йорка

25 лет назад состоялся возможно не самый скандальный из боксерских поединков 90-х, но концентрированного безумия в ринге там было хоть отбавляй. А затем началась большая драка.

11 июля 1996 года мир бокса внезапно узнал о существовании Анджея Голоты. И сразу же попытался о нем забыть. Лучше всех других Голоту познал Риддик Боу — один из самых знаковых персонажей бокса 90 - х. И, что будет особенно важно в их бою, он представлял Бруклин. На тот момент — кузницу чемпионов. Майк Тайсон, Майкл Мурер, Шеннон Бриггз, За б Джуда, Марк Бриланд, Джуниор Джонс и много кто еще.

История знает немало довольно интересных боксеров из Польши, а Голота был одним из тех, кто стал широко известен за пределами страны и выступая не дома. Голота, Томаш Адамек, Кшиштоф Влодарчик, Дариуш Михалчевски — тоже большие имена в боксе. Анджей по любителям был четырехкратным чемпионом страны, бронзовым медалистом чемпионата Европы-1989 — и, что немаловажно, бронзовым призером Олимпийских игр 1988 г ода в Сеуле. Интересная была Олимпиада, там Рой Джонс выиграл у всех, но добился только серебряной медали, и Голота тоже проиграл корейцу. Правда, Роя там засудили, а бой Голоты остановил рефери... Там же дрался и Риддик Боу. Он тоже получил серебро — в финальном поединке его остановил Леннокс Льюис. Риддик интереснее смотрелся в первом раунде, но зачем-то рефери взялся работать против Боу — снял с него очко за удар головой, которого не было, а во втором раунде дважды открывал счет после ударов Льюиса, хотя Риддик стоял — и в итоге зафиксировал досрочную победу Льюиса.

В итоге все 90-е прошли в обсуждении, а не пора ли сделать реванш в профессионалах, и в какой-то момент они даже подошли к этому вплотную — когда Риддик победил Холифилда в первом из трех боев и забрал все пояса, Леннокс стал претендентом на титул по версии WBC , но вместо боя мы получили пресс-конференцию, на которой бруклинец выбросил пояс в мусорное ведро.

Defacto champ. Like the time Riddick Bowe tossed the Heavyweight Championship belt in the trash and Lennox Lewis took it out and claimed the title. #Boxing #SportsHistory pic.twitter.com/a3SthmFujz — Swapty Sports (@SwaptySports) July 16, 2020

С поясами разных организаций у Риддика всегда были свои интересные истории. Так , бой с Голотой оказался не титульным, так как Боу не захотел в соперники Александра Золкина, занимавшего первую строчку в WBO . Золкин был всегда рядом с большим боем, но так его и не получил. Вместо Боу, Тайсона или Холифилда он получил шанс драться за титул с Генри Акинванде — и ему проиграл. А вот Боу мог выбирать, с кем и когда драться. И он выбрал Голоту.

Польская диаспора была довольно значительной в Нью-Йорке и Нью-Джерси, и они покупали билеты. А Madison Square Garden это главная арена Нью-Йорка на тот момент, и весь Бруклин был там. В углах у боксеров были тренеры с большими именами, Эдди Фатч у Риддика и Лу Дува у польского боксера.

Майкл Баффер объявил Риддика Боу как «Народного чемпиона». Он считал себя элитой дивизиона, да и наверное был ей, но бой у него не складывался. Анджей действовал разнообразнее, серийнее, выдерживал удары Боу, эффективно защищался, много для тяжеловесов работал по корпусу. После первого же раунда левый глаз Боу заплыл.

Он пытался сделать бой более силовым. Но все никак не мог привыкнуть к тому, что после пропущенной атаки Голота выбрасывал в цель комбинацию ударов — и после такого трюка во втором раунде у Боу даже подогнулись ноги. Это повторялось снова и снова. Причем Анджей не готовил сильный удар — он швырял кулаки вперед с одинаковой скоростью и силой, причем бомбил точечно, а не по площадям.

Удары ниже пояса? Ну, поначалу они не были намеренными. Как и любой боксер, много работающий по корпусу, он часто попадал в пояс или чуть ниже. Апперкот в четвертом раунде , после которого Боу повалился на пол, тоже не выглядел злонамеренным. Бруклинца повело от пропущенных ударов, он не контролировал бой, и удар в пах, наверное, мог просто дать ему паузу на восстановление. Но он был такой силы, что Риддик несколько минут просто корчился от боли. С Голоты сняли очко. Глаза его ничего не выражали.

Конечно, легко все объяснить тем, что с его психикой изначально было что-то не так. В конце концов, еще в Польше он часто попадал в больницу с глупыми травмами после драк, а в 1990 - м напал на человека в ночном клубе — завел в туалет, избил и забрал его одежду. Сейчас это выглядит как некий оммаж фильму «Терминатор 2: судный день» — («мне нужна твоя одежда и твой мотоцикл») но фильм вышел только в 1991 году, и здесь скорее Джеймса Кэмерона можно обвинить в наглом заимствовании. Голота бежал в США и осел в Чикаго, планировал работать дальнобойщиком, но, судя по всему, занимался не только этим, т.к. офицер иммиграционной службы довольно быстро направил его в спортзал.

Говорят, он в какое-то время принимал стероиды, и они провоцировали агрессию — Голота даже укусил одного из соперников за плечо. Тоже в выигранном бою. При этом с ам себя он никогда не считал грязным боксером. «Я принимаю душ дважды в день, вообще-то, — отвечал Голота на обвинения. — Иногда — трижды». Но удары головой и по затылку запомнились все равно многим.

А Риддик Боу лучше всего запомнит удары в пах. В шестом раунде это произошло снова. Боу чуть не плакал в углу. Отказаться от продолжения боя он мог и в первый раз, и теперь. Выиграл бы дисквалификацией. Но в зале были его болельщики, и он хотел приземлить этого поляка на задницу, потому что характер у бруклинца уж точно был. Но в седьмо м раунде за полминуты до конца снова произошло ЭТО.

На Голоту накинулись все, в первую очередь весь угол Боу. Кажется, даже промоутер Риддика Рок Ньюман дрался. На трибунах поляки сцепились с местными, преимущественно афроамериканцами. Лу Дува лежал посреди ринга с сердечным приступом, посреди летающих стульев и ударов. Голота получил по голове мобильным телефоном — а в те времена телефоны не были миниатюрными пластиковыми устройствами, ими можно было убить человека. Мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который не боялся итальянской мафии, спрятался с охраной в одной их раздевалок пока все не прекратилось. Кого-то увезли в больницу, кого-то в наручниках в полицейских машинах, но в целом из почти 12 тысяч человек никто не получил тяжелых травм.

Хотя вся эта свалка стала «событием года» по версии журнала «Р инг ». Риддик Бо у победил дисквалификацией и зачем-то подписался на второй бой с Голотой. Он вышел таким же безумным, после чего больше семи лет мы Боу в боксерском ринге не видели. Пошел в морпехи, но быстро с этим закончил, не задержался в кикбоксинге, хотел в рес т линг, но тоже не вышло. При упоминании Голоты и третьего боя морщился как будто от боли и говорил — «моя мама родила не идиота». Учитывая, что он однажды захватил в заложники и удерживал собственную жену с детьми, я в его словах не уверен.

Голота после двух поражений подряд получил бой с Льюисом за пояс WBC , был уничтожен за раунд, а после заявил, что был отравлен. Ему действительно сделали укол обезболивающего в колено, отчего он, кстати, мог теоретически потерять чувствительность и подвижность... Но был еще странный приступ после боя, и его увезли в больницу. Странный бой с Майклом Грантом, дружба с главой польской мафии Анджеем К по прозвищу «Першинг», которого затем застрелили. Е ще более странный бой с Тайсоном...