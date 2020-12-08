Муж-солдат.

Майк Тайсон трижды был женат, и его третий брак уже стал самым продолжительным в жизни боксера. Лакия Спайсер вышла замуж за Майка 11 лет назад. Два его предыдущих брака продлились 11 месяцев и шесть лет соответственно.

Робин Гивенс: 1988-1989

Первое супружество — с 24-летней моделью Робин Гивенс — получилось самым взрывным. 22-летний Майк, который тогда находился на самой сложной и ослепляющей стадии славы (первой), предложил хрупкой девушке руку и сердце через 11 месяцев после первого свидания. В итоге их история не продлилась даже года.

Робин Гивенс и Майк Тайсон. Фото thesun.co.uk

«Из социальных навыков на тот момент у меня была только способность отправить человека в кому одним ударом», — вспоминал себя тогдашнего Майк в автобиографии Undisputed Truth.

Гивенс в интервью журналистке Барбаре Уолтерс призналась, что боится мужа, назвав его «устрашающим» и вскоре подала на развод. Позже у девушки случился выкидыш, а напоследок она «хлопнула дверью», изменив Майку в их супружеской постели с Брэдом Питтом.

Робин Гивенс и Майк Тайсон. Фото thesun.co.uk

«Я вернулся домой и увидел их вместе. Вы бы видели его [Брэда Питта] лицо. Казалось, что он готовится совершить погребальный обряд. «Майк, не бей меня, пожалуйста. Только не бей». Помню его обкуренную и испуганную рожу», — досадовал Тайсон во все той же Undisputed Truth.

С материальной точки зрения женитьба на Гивенс также сильно ударила по Майку. Он выделил девушке и ее матери 3 миллиона долларов на покупку недвижимости в Нью-Джерси, а также завел для нее отдельный банковский счет, куда забросил больше 6 миллионов долларов.

Моника Тернер: 1997 - 2003

Второй женой Тайсона стала педиатр Моника Тернер. Они познакомились в начале 90-х на вечеринке комика и актера Эдди Мерфи.

Моника Тернер и Майк Тайсон. Фото thesun.co.uk

Затем Майк загремел на три года за решетку по обвинению в изнасиловании, но Тернер не отвернулась от боксера и все годы заключения навещала его в тюрьме. После освобождения они поженились, однако их брак продлился недолго — всего шесть лет. Тернер подала на развод, обвинив мужа в изменах. От этого брака у Майка двое детей.

Лакия Спайсер: 2009 — настоящее время

Третьим и пока последним супружеством Тайсона стал союз с Лакией Спайсер. Майк познакомился с ней еще 25 лет назад, когда ей было всего-то 18. Причем познакомил их легендарный Дон Кинг, который в ту пору был промоутером Тайсона. Спайсер досталась самая спокойная версия Майка, которого к моменту их женитьбы в 2009-м жизнь уже нещадно потрепала. Однако и с таким Майком пришлось поработать — Лакия сыграла ключевую роль в окончательном освобождении бывшего чемпиона мира из лап наркотиков.

Майк Тайсон и Лакия Спайсер. Фото thesun.co.uk

«Я счастлив, что нашел Лакию и мы поженились. Без нее я бы не спасся. Победа над наркотиками — главная в моей жизни, и в этом полностью заслуга моей жены», — откровенничал Майк в интервью журналу People.

«Я солдат и не могу без жены. Мне всегда нужно кого-то слушать»

Несмотря на все огорчения, которые ему принесли в этой жизни женщины, — тюрьма, измены, гигантские финансовые потери — Майк не обозлился на прекрасный пол, а, наоборот, пройдя через смягчение и усмирение, изменил отношение к ним с потребительского на восхищенно-уважительное.

Майк Тайсон и Лакия Спайсер. Фото thesun.co.uk

Сейчас Тайсона можно назвать подкаблучником здорового человека, о чем он абсолютно не стесняется говорить. Недавно на YouТube-подкасте expediTIously with Tip T.I. Harris 54-летний Майк изящно сформулировал свое отношение к женщинам спустя все годы и испытания.

Ведущий: «Сколько раз ты был женат?»

Майк Тайсон: «Трижды».

Ведущий: «Как с возрастом изменились твои взгляды на женщин?»

Майк Тайсон: «Молодым я смотрел на них как на предмет наслаждения. В среднем возрасте — как на свою вторую половину, как на друга. Сейчас я смотрю на них как на своих учителей.

Майк Тайсон и Лакия Спайсер. Фото thesun.co.uk

Мужчина, у которого нет хотя бы небольшого страха перед свой женой, живет неправильной жизнью. Что-то с ним не то. Я не могу жить без жены, поэтому и женился три раза. Если бы рядом со мной не было женщины, я убил бы себя. Или бы кто-то убил меня. Я солдат. Мне всегда нужно, чтобы со мной был кто-то, кого я буду слушать. Я не могу сам по себе думать и делать. Вот такой я человек».

Сегодняшний семьянин-фундаменталист Тайсон настолько дорожит нынешним положением, что любое сравнение с его молодой, неуправляемой версией себя самого вызывает у Майка отвращение.

Майк Тайсон с сыном. Фото thesun.co.uk

Как-то в интервью Sports Illustrated на вопрос, что он чувствует, смотря на фотографии, где он молодой стоит над нокаутированным соперником, Тайсон ответил с поразительной глубиной:



«Странное чувство. Знаю, что человек на этой фотографии никогда бы не смог создать такую семью, какая у меня есть сейчас. Этот человек уничтожил бы, развалил такую семью. И за это я ненавижу его. За то, что развалил бы семью, за то, что не способен жить в семье».

В информации о женах Тайсона использован материал издания The Sun.