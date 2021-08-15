Профессиональный подход непрофессиональных боксеров. Шоу «Пятница, 13-е» показало, что поп-бокс умеет подкупать искренностью

Колонка промоутера Владимира Хрюнова о взлете популярности боев непрофессионалов и их главном плюсе — честности.

На вечере бокса «Пятница, 13-е» в очередной раз на профессиональный боксерский ринг вышли непрофессиональные боксеры. Кто-то может называть это фриковыми боями, кто-то говорить, что подобные турниры являются посмешищем и даже надругательством. Но остается главное, что есть в подобных турнирах, — профессиональный подход и профессиональное желание непрофессионалов.

У них есть чему поучиться профессионалам

Главная эмоция от прошедшего турнира — искренность. Это то, что отличает такие бои от любых других, которые привык видеть зритель единоборств. Мужчины, которые выступали во всех боях основного карда, являются мужчинами с большой буквы. Они выходили в ринг искренне. Обычно с подобными эмоциями мужчины выходят защищать честь любимой женщины, защищать Родину или драться за последнюю кружку в пивном ларьке.

13 августа стало днем, когда самое мужское, что сидит внутри, поднимается, окрыляется и становится материальным. Вчера зашкаливал дух настоящего мужского противостояния. В подобных случаях люди идут до конца, сражаются до победного и действительно готовы умереть ради достижения своей цели.

Уверен, что именно так и должен проходить вечер бокса. Великолепная атмосфера в конце подкрепилась великолепными отзывами. Я скажу, что участники главной части шоу в большинстве своем непрофессиональные спортсмены. Но вчера они показали пример профессионального отношения к делу для профессиональных спортсменов. Это проявлялось и в том, как они работали, насколько мощно с медийной точки зрения прошел этот проект, как участники подошли к боям. Никто из присутствовавших на ринге не боялся и не уклонялся. Каждый из них был готов умереть ради той идеи, с которой вышел в ринг.

Я уверен, что такие турниры, как «Пятница, 13-е», помогут боксу проводить еще больше подобных мероприятий. Круг будет расширяться. Уже позавчера к нам добавился очень интересный боец, который, безусловно, выступит в следующий раз.

Отдельное спасибо Артему Тарасову. Он проповедует активную жизненную позицию и не боится критики. Он имеет количество хейтеров, наверное, равное количеству поклонников. Но вчера он был мужчиной. Вышел в ринг и провел замечательный поединок простив Тайсона Дижона. Проиграл, но, уверен, лучшие поединки у него еще впереди.

Подарок Лебедеву на день рождения и легендарный Джонс

Помимо триумфа мужского духа у непрофессионалов, вчера случился еще один знаковый момент — в Россию вернулся Гильермо Джонс. Главный бой вечера мало назвать просто красивым. Подобный по содержанию поединок мы не видели уже очень давно. Это был настоящий old school. Гильермо Джонсу помогли огромные знания и великий опыт. И ведь он имел мало времени на подготовку. Его следующий бой запланирован на ноябрь — в России. Я думаю, мы увидим улучшенного Гильермо Джонса.

Также нельзя не сказать про победителя Джонса Виталия Кудухова. Я думаю, 13 августа состоялось его рождение как профессионального боксера и новой звезды. Символично и то, что этим боем и своей победой он сумел преподнести подарок Денису Лебедеву на день его рождения.