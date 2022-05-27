— Дмитрий, как теперь будет развиваться ваша карьера — с кем бой, когда?

— Пока еще неизвестно, с кем и когда. Я пока нахожусь в стадии небольшого отпуска. Ждем каких-то официальных предложений.

— Было бы интересно посмотреть на ваш объединительный бой с победителем пары Бетербиев — Смит. А вам это интересно?

— Это мне больше всего интересно. В принципе, от боя с Альваресом я получил что хотел, то внимание, но есть и основные цели, а это пояса. Конечно, хотелось бы [встретиться с победителем пары Бетербиев — Смит], но насколько это возможно организовать — это уже другой момент, потому что у меня есть обязательство по поводу реванша. То есть если Канело захочет провести реванш, то мы должны будем ему это предоставить.

— Дэвид Бенавидес, Хильберто Рамирес, Хайме Мунгиа — тоже ваши возможные соперники. Есть ли предпочтения по этой тройке?

— По этой тройке особо нет, есть предпочтение к поясам. Но если про личное, то можно говорить про бой с Рамиресом, потому что бывает, что он делает много заявлений, которые вступают в конфликт с реальными фактами. То есть он эти факты где-то искажает. Хотелось бы мне с ним побоксировать.

— Что-то личное есть к Рамиресу?

— Да, в какой-то степени. Совсем чуть-чуть, но, наверное, да, потому что давно кипит между нами, мол, бой не бой.

— Можно ли сказать, что реванш с Канело станет для вас легкими деньгами?

— Не могу сказать, что легкими. Деньгами — да. Бой с Канело в любом случае — это деньги, но я бы не сказал, что легкие.

— Хочется ли самому провести с ним реванш?

— Если выбирать между объединительными боями и реваншем, то, конечно, для своего самолюбия и истории хотелось бы больше объединительные бои. Но и реванш тоже неплохо. (Улыбается.)

— Наверняка не раз пересматривали бой с Канело?

— Сумел один раз пересмотреть. Есть, конечно, ошибки и те моменты, в которых можно было дорабатывать больше, но в целом я доволен. В принципе, убедил судей, что я выиграл. Это уже классно.

— Геннадий Машьянов сказал, что вам не хватило наглости в этом бою. Согласны с его позицией?

— Где-то действительно можно было дорабатывать, но я не понимал, действительно ли он устал или это был его какой-то план. Да, я видел, что он устал, но железобетонно в это верить и дальше давить — на это у меня были опасения.

— После боя вы дали понять, что если и состоится реванш, то на других условиях. Можете ли сказать, какие условия первого боя вас не устроили?

— Особо не могу разглашать информацию по поводу условий, но я не выходил на этот бой как чемпион. Обычно на плакате с левой стороны чемпион, а с правой — претендент (было наоборот. — Прим. «СЭ»). Еще выход на ринг — обычно чемпион выходит вторым. Даже эти мелочи, наверное, будут иметь значение во втором бою. Еще, конечно же, финансовая сторона [второго боя] будет другая, а не как в первом поединке, когда мы соглашались на все. Мне предложили этот бой — я был готов. Сейчас, конечно, есть возможность заработать. Не скрываю, что хотел бы этот бой за лучший гонорар. Посмотрим. Обо всем этом надо договариваться. Это не какой-то камень преткновения. Договоримся. Я не думаю, что это сильно коснется зрителей. (Улыбается.)

Сауль Альварес (слева) и Дмитрий Бивол. Фото USA Today Sports

— Вы говорили, что будете готовы спуститься в суперсредний вес — в вес Альвареса, чтобы забрать все титулы в этой весовой категории. Легко ли будет согнать вес?

— На самом деле, да, я заявил, но надо будет подумать. (Улыбается.) С одной стороны, я могу согнать вес, все зависит от условий. Если просто: «Сгони вес, и мы тебя во всех условиях прижмем», то, конечно, это неправильно. Но если собраться, правильно подойти к весу, понимать, ради чего это все, ради поясов ли, то можно насчет всего этого задуматься. Не знаю. Интересен ли будет этот бой во втором среднем весе Альваресу? Может, ему захочется... Как я предполагаю: человек захотел подняться в весе и завоевать титулы чемпиона мира в полутяжелом. Но он оступился. А сейчас он хочет что полегче для себя, мол: «Давай ты спустишься?» Но как это зритель воспримет? Это тоже неизвестно. Может быть, что не очень воспримет, а может, наоборот — интереснее будет.

— А если Головкин победит Канело? Будете ли готовы провести бой с Геннадием?

— Если, если... (Улыбается.) Во-первых, бой с Геннадием не обсуждался. И, как я уже заявлял, у меня есть обязательство перед Канело — что я должен дать ему реванш.

— Даже в случае поражения Канело [от Головкина]?

— Думаю, да. Там без разницы. В течение 6-9 месяцев они должны изъявить желание провести реванш. И тут неважно, выиграл он или нет. Они могут активировать эту опцию.

Про бой с Геннадием... Я, если честно, даже не думал. Я не знаю, нужен ли он? В каком весе и ради чего?

— Официально анонсирован третий бой между Канело и Головкиным. Кто фаворит и почему?

— Наверное, фаворит Канело, потому что он побеждал Геннадия. Неважно, как по бою, но решением судей он выиграл. Тут весовая категория для Геннадия... На самом деле, много нюансов. Может быть, в плюс Геннадию будет, что вот он раз — и вес не будет гонять. Может быть, он будет как-то повнимательнее, что ли. У Геннадия все равно есть такое, что он пропускает удары. Он их не чувствует в 72 кг. Но тут 76 кг, и тут потяжелее удары, и он подумает: «Может, стоит меньше пропускать удары?» Может, он будет лучше. Я не знаю. Но бой интересный в любом случае. После моего боя с Канело многие считают, что бой между Геннадием и Канело станет интереснее.

— Геннадий Машьянов предположил, что Альварес во время боя был тяжелее вас на пару килограммов...

— Не знаю. Не знаю, сколько он весил. Возможно. Почему бы и нет? На самом деле у него очень широкая... Я еще на взвешивании заметил, за счет чего он боксирует в 76 кг и за счет чего он физически крепкий. У него вот эта вот часть широкая — то есть грудь, спина. В районе живота он очень широкий.

— Во время вашего выхода на ринг туннель подсвечивался в цветах флага Киргизии. Это пожелание вашей команды?

— На самом деле мы [такого пожелания] не изъявляли. Нам вообще сказали, что мы будем боксировать без флага и гимна [России], а также без музыки. Я подумал: «Все, не проблема». Я думаю, что это организаторы решили подсветить так, чтобы показать, кто откуда родом. Ну, здорово, что подсветили. Я рад, что лишний раз удалось показать, откуда я родом. И киргизские болельщики были рады увидеть флаг. Здорово.

— Пока будете под флагом Киргизии выходить, где родились и начали заниматься боксом?

— Не то чтобы я выходил под флагом Кыргызстана. Мне нельзя. Я гражданин России, и я всегда выходил под российским флагом, и если мне разрешат дальше выходить под флагом России, то я буду выходить под российским флагом. Но если организаторы так решили сделать, то это здорово.