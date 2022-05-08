Финита ля Канело. Дмитрий Бивол убил самоуверенность мексиканца

Дмитрий Бивол испортил всем мексиканцам праздник имени Канело. В Лас-Вегасе почти никто не сомневался: они идут смотреть на очередную триумфальную и проходную победу Сауля Альвареса. В Бивола мало кто верил, но россиянин показал всем мексиканцам и лучшему боксеру мира, что такое настоящий бокс.

Бивол — чемпион СССР

Мировое боксерское сообщество, к моему удивлению, в упор не замечало, что действующий чемпион мира WBA Super именно Бивол, а не Канело. Под мексиканца опять собрали арену, устроили праздник, сделали афиши, а россиянину отвели роль декорации. Такой настрой, наверное, и был главной ошибкой мексиканцев. Недооценка Дмитрия чувствовалась во время подготовки к большому бою.

В итоге Бивол просто растерзал Канело, не оставив тому ни единого шанса. Дмитрий устроил на арене Лас-Вегаса настоящий День Победы. Если бы мы жили во времена Советского Союза, Дмитрий точно был бы чемпионом СССР. На всем постсоветском пространстве сейчас едва ли найдется боксер, способный противостоять ему. Разве что Геннадий Головкин. Как выяснилось, и на Западе достойной оппозиции нет.

Дмитрий разделал на фарш самодельного мексиканского бычка Канело Альвареса. Что еще приятнее, Бивол продемонстрировал настоящий бокс. Классическая школа советского бокса. Канело не сумел показать хоть какие-то технико-тактические действия. Бивол вовремя сбивал мексиканца с темпа. Передняя рука россиянина сегодня сделала свою работу на сто процентов.

Канело нельзя боксировать с боксерами

Сразу после сегодняшнего поединка вспомнился случай на бое Альвареса и Мигеля Котто. Я на тот турнир пришел с Майком Тайсоном, но промоутер Котто решил продать нам с Тайсоном билеты. Мы, конечно, их купили. А потом услышали от промоутера вопрос: «Можно вас будет снимать камера?» Тайсон тогда сказал ключевую вещь: «Не пытайся снимать того, кому ты продал билеты. А Канело передай: пусть он никогда не дерется с боксерами».

Сегодня Канело подрался с настоящим боксером и не смог навязать конкурентную борьбу. Впервые после поединка с Флойдом Мейвезером Канело принял насыщенный и по-настоящему классный бой. Истинное сопротивление. Это и был его величество бокс, который оказался не по зубам мексиканцу.

Канело уже боксировал в полутяжах против Сергея Ковалева. Дело совсем не в весе. Правда, тогда был период, когда Ковалев прошел пик своей карьеры. Сейчас Канело слишком сильно поверил в себя. Он заговорил о крузервейте, не замечая Бивола. А Дмитрий оказался слишком серьезным соперником. Бивол — выдающийся боксер современности. Его уже можно ставить в один ряд с Костей Цзю, Виктором Агеевым, Валерием Попенченко. Сегодня он это доказал. Братья Кличко всячески пытались запретить Дмитрию Биволу выходить на ринг. Но даже их россиянин сегодня преодолел.

Бивол может заработать на реванше, а Канело — снова проиграть

Сейчас все говорят о реванше Бивола и Канело. Ничего неожиданного в этом нет. Альварес и должен был просить реванш после такого провального боя. Но вопрос — есть ли смысл в реванше для мексиканца?

Это, безусловно, интересное занятие с финансовой точки зрения для Дмитрия Бивола. Теперь командует россиянин, и только он может сделать этот бой. Теперь он в этом противостоянии флагман.

Что до Канело — я бы не советовал ему проводить реванш в таких условиях и с таким соперником. Вся легендарность Канело развеется окончательно. Музыкальная пьеса имени Канело дойдет до последних нот — финита ля Канело.

Против Бивола у мексиканца нет ни единого шанса. Я бы посоветовал Альваресу сделать из противостояния с Геннадием Головкиным трилогию. На это было бы интересно посмотреть. Но на такой поединок с Дмитрием — нет.